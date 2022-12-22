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Посольство Ізраїлю відкрило у Києві «Пункт незламності»

Посольство Ізраїлю відкрило у Києві «Пункт незламності»

 

Посольство Держави Ізраїль у середу, 21 грудня, відкрило у центрі Києва "Пункт незламності".

Як повідомляє пресслужба посольства, пункт відкрито за адресою Спортивна площа, 1 біля Палацу спорту. "Пункт незламності" облаштований потужним генератором, вільним WI-FI, Starlink, джерелами живлення.

На церемонії відкриття були присутні: посол Ізраїлю Міхаель Бродський, начальник Головного управління ДСНС у м.Києві Сергій Кривошликов; головний рабин України Моше Реувен Асман.

Посол Ізраїлю в Україні Бродський зазначив, що "Ізраїль відкриває перший "Пункт незламності" у дні свята Ханука, свята перемоги сил світла над силами пітьми". Ізраїль має намір створити мережу таких пунктів для українців.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Ізраїль
 

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