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"Наймаючи на роботу людину, яка розумніша за вас, ви показуєте, що все-таки ви розумніші"
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Держкіно оголосило конкурс на гендиректора «Довженко-Центру»
18:01 21.12.2022 |
Державне агентство з питань кіно оголосило конкурс на посаду генерального директора держпідприємства "Національний центр Олександра Довженка".
"Наказом Державного агентства України з питань кіно від 21 грудня 2022 року №177 оголошений конкурс на посаду керівника державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка", - йдеться у повідомленні пресслужби Держкіно.
Зазначається, що документи на участь у конкурсі приймають із 21 грудня до 16:00 20 січня 2023 року.
В агентстві повідомили, що формування конкурсної комісії розпочинається 22 грудня.
Як повідомлялося, голова Держкіно 2 листопада призначила Юлію Каждан новим виконувачем обов'язків генерального директора "Довженко-Центру". Крім того, було оголошено, що для експертної оцінки колекцій "Довженко-Центру" буде створено міжвідомчу комісію.
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Новопризначена виконувачка обов'язків директора Довженко-Центру Юлія Каждан раніше займалася бухгалтерським обліком і заснувала кінологічний центр. Останній рік жінка у соцмережах активно пропонує консультації з гіпнотерапії та психосоматики.
Після цього колектив "Довженко-Центру" висловив незгоду з діями Держкіно і заявив, що не визнає процедуру призначення нового керівника, а пізніше не допустив в.о. генерального директора до виконання обов'язків.
10 листопада в "Довженко-центрі" заявили, що в їхній будівлі проводяться слідчі дії. Зокрема, проводився обшук, правоохоронці шукали документи, пов'язані із забудовником, який зводить житловий комплекс біля "Довженко-Центру", а також СБУ вилучила печатку установи. 11 листопада правоохоронці знову приходили в "Довженко-Центр".
15 листопада Держкіно призупинило реорганізацію "Довженко-Центру" до завершення повного аудиту та обрання нового керівника.
17 листопада в. о. гендиректора "Довженко-Центру" Юлія Каждан подала у відставку, новим в. о. було призначено Андрія Алфьорова.
Пізніше Алфьоров заявив, що має намір домогтися скасування наказу про реорганізацію та призначення Олени Гончарук гендиректором.
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