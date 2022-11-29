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АНАЛІТИКА

Ізраїль відвідала делегація з України для переговорів із представниками ЦАХАЛу, - ЗМІ

 

Ізраїль для переговорів із представниками Армії оборони країни (ЦАХАЛ) відвідала українська делегація, під час яких обговорювалися питання щодо протиракетної оборони.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ізраїльського репортера Моріа Асраф Волберг у Twitter.

За її словами, до делегації від України входив високопоставлений офіцер ЗСУ, а інформацію про візит було озвучено у редакції у понеділок увечері.

"Делегація з Києва, зокрема високопоставлений військовослужбовець української армії, нещодавно прибула до Ізраїлю для серії зустрічей з офіційними особами ЦАХАЛу. Метою офіційного візиту було сприяння будівництву українцями систем попередження про протиракетну оборону", - йдеться у публікації.

Також Волберг зазначає, що в Ізраїлі візит делегації хотіли зберегти в таємниці "через політичну чутливість по відношенню до Москви".
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Ізраїль
 

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