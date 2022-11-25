Верхня палата парламенту Ірландії визнала Голодомор геноцидом українського народу

Верхня палата парламенту Ірландії - Шенад Ерен - визнала Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом українського народу.

Про це повідомило посольство України в Ірландії, пише "Європейська правда".

"Воістину історичне рішення Шенад Ерен про визнання Голодомору 1932-33 років в Україні геноцидом українського народу. Ірландія належить до числа наших найближчих друзів, які не бояться називати речі своїми іменами", - йдеться у повідомленні посольства в Twitter.

Напередодні румунські депутати та сенатори проголосували на спільному засіданні за Декларацію румунського парламенту про засудження навмисного голоду (Голодомору), якого зазнав український народ внаслідок радянської окупації у 1932 - 1933 роках.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден виступив із заявою, вшановуючи жертв Голодомору в Україні у 1932-1933 роках.