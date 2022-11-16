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АНАЛІТИКА

Голова Рахункової палати підтвердив, що йде у відставку. Каже про «політичні розбірки»

17:02 16.11.2022 |

Політика

 

Голова Рахункової палати Валерій Пацкан підтвердив, що йде у відставку. Інформація про це з'явилась ще на початку листопада, але заява від нього надійшла до Верховної Ради лише сьогодні.

Національне антикорупційне бюро наприкінці жовтня повідомило Пацкану підозру в незаконному одержанні компенсації за житло.

Голова Рахункової палати заявив, що це "політичні розбірки".

"Рахункова палата запланувала аудити, які стосуються оборонної, безпекової, антикорупційної та правоохоронної сфери. Запланували та проанонсували перевірку НАБУ. Але в НАБУ вирішили не чекати, поки ми прийдемо до них, і завітали в гості першими... З "гостинцем" - вручили підозру мені як ініціатору перевірки", - заявив він у Facebook.

Заяву Пацкана опублікував у Telegram депутат Ярослав Железняк.

Бюджетний комітет Верховної Ради уже підтримав звільнення Пацкана.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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