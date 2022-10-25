САП повідомила про підозру у зловживаннях голові Рахункової Пацкану

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру голові Рахункової палати Валерію Пацкану у зловживаннях через отримання компенсації за оренду житла в Києві.

Про це Українським Новинам повідомили в прокуратурі.

24 жовтня за дорученням заступника генерального прокурора - керівника САП Олександра Клименка, прокурором повідомлено про підозру у незаконному отриманні 117 тис. гривень компенсації за винайм житла у столиці колишньому депутату Верховної Ради, який наразі обіймає керівну посаду в Рахунковій палаті.

САП не називає прізвища підозрюваного, проте за даними джерел Українським Новинам у правоохоронних органах, це - Пацкан.

У межах досудового розслідування, яке проводять детективи НАБУ, встановлено, що екснардеп з вересня 2017 по березень 2018 року отримав компенсацію за винайм житла, незважаючи на наявність власної квартири у столиці.

Як наслідок, з державного бюджету депутат незаконно отримав понад 117 тис. гривень.

Пацкану інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України (зловживання владою, що завдало істотної шкоди).

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Як повідомляли Українськi Новини, Вищий антикорупційний суд виправдав колишнього депутата Верховної Ради Дмитра Колєснікова (фракція "Опозиційний блок") у справі про незаконне отримання 738 тис. гривень компенсації за оренду житла в Києві.

22 вересня 2022 року Апеляційна палата ВАКС скасувала виправдувальний вирок винесений Вищим антикорупційним судом 14.06.2021 та постановила новий вирок, яким народного депутата України VIII скликання визнано винуватим у незаконному отриманні компенсації на витрати за винайм номеру у готелі "Київ" у зв'язку з начебто відсутністю власного столичного житла, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.