Фінансові новини
- |
- 16.11.22
- |
- 08:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Директор ЦРУ під час ракетних ударів у вівторок був у Києві та зустрівся із Зеленським - ЗМІ
08:41 16.11.2022 |
Директор ЦРУ Вільям Бернс зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Києві у вівторок, підтвердивши підтримку США в той же день, коли російські ракети атакували столицю та інші регіони.
Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Washington Post із посиланням на анонімного американського чиновника.
У Києві Бернс "зміцнив зобов'язання США надавати підтримку Україні в її боротьбі з російською агресією", повідомив чиновник. Директор ЦРУ перебував у безпеці всередині посольства США під час ракетних ударів, зазначив посадовець.
Бернс також зустрівся зі своїми українськими колегами з розвідки і обговорив попередження США, яке він зробив у понеділок голові Служби зовнішньої розвідки Росії "не використовувати ядерну зброю" у війні проти України.
Бернс 14 листопада зустрічався в Анкарі з директором Служби зовнішньої розвідки РФ Сергієм Наришкіним.
Це був перший відомий контакт на високому рівні між США і Росією з моменту вторгнення РФ в Україну.
Раніше The Wall Street Journal повідомило, що радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван проводив конфіденційні обговорення зі своїм російським колегою, секретарем Ради Безпеки Ніколаєм Патрушевим, і старшим помічником Кремля з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим протягом останніх кількох місяців.
Високопосадовці повідомили газеті, що вони обговорювали шляхи захисту від ризику ядерної ескалації у війні в Україні, але не вели жодних переговорів щодо шляхів припинення конфлікту.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Дуда: у нас поки немає інформації про те, хто саме запустив ракету по Польщі
|Зеленський: російський удар по території НАТО – це суттєва ескалація, треба діяти
|Із понад 90 випущених окупантами ракет збито 73, із 10 «Шахідів» збито всі 10
|У результаті ракетних ударів РФ по Україні одна людина загинула, шестеро поранено, пошкоджено близько 30 об'єктів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Директор ЦРУ під час ракетних ударів у вівторок був у Києві та зустрівся із Зеленським - ЗМІ
|Зеленський: російський удар по території НАТО – це суттєва ескалація, треба діяти
|Із понад 90 випущених окупантами ракет збито 73, із 10 «Шахідів» збито всі 10
|ФРН створить центр для ремонту озброєння із України
|У результаті ракетних ударів РФ по Україні одна людина загинула, шестеро поранено, пошкоджено близько 30 об'єктів
|Нові обстріли України. У Києві горять багатоповерхівки, є влучання у Львові, Рівному та Харкові
Бізнес
|Схема на 200 мільйонів євро: В Україні знайшли три колцентри європейських шахраїв
|CERT-UA попереджає про хакерську розсилку від імені нібито Держспецзв'язку
|Маск втратив 70 млрд доларів після рішення купити Twitter
|TSMC побудує в Аризоні ще один завод за $12 млрд - там випускатимуть 3-нм чіпи
|Малий бізнес в Україні зможе отримати від Meta $1000 на рекламу в Facebook та Instagram
|У жовтневі рейтинги смартфонів на Android увірвалися перспективні новачки
|У Берліні не хочуть підпускати китайців до напівпровідників