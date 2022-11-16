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АНАЛІТИКА

Директор ЦРУ під час ракетних ударів у вівторок був у Києві та зустрівся із Зеленським - ЗМІ

 

Директор ЦРУ Вільям Бернс зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Києві у вівторок, підтвердивши підтримку США в той же день, коли російські ракети атакували столицю та інші регіони.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Washington Post із посиланням на анонімного американського чиновника.

У Києві Бернс "зміцнив зобов'язання США надавати підтримку Україні в її боротьбі з російською агресією", повідомив чиновник. Директор ЦРУ перебував у безпеці всередині посольства США під час ракетних ударів, зазначив посадовець.

Бернс також зустрівся зі своїми українськими колегами з розвідки і обговорив попередження США, яке він зробив у понеділок голові Служби зовнішньої розвідки Росії "не використовувати ядерну зброю" у війні проти України.

Бернс 14 листопада зустрічався в Анкарі з директором Служби зовнішньої розвідки РФ Сергієм Наришкіним.

Це був перший відомий контакт на високому рівні між США і Росією з моменту вторгнення РФ в Україну.

Раніше The Wall Street Journal повідомило, що радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван проводив конфіденційні обговорення зі своїм російським колегою, секретарем Ради Безпеки Ніколаєм Патрушевим, і старшим помічником Кремля з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим протягом останніх кількох місяців.

Високопосадовці повідомили газеті, що вони обговорювали шляхи захисту від ризику ядерної ескалації у війні в Україні, але не вели жодних переговорів щодо шляхів припинення конфлікту.
Ключові теги: США
 

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