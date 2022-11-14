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АНАЛІТИКА

Глави розвідок США та РФ зустрілися в Анкарі

 

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс та глава Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін зустрілися в Анкарі, повідомляє у понеділок, 14 листопада, AFP із посиланням на Білий дім. Їхні переговори також підтвердив прессекретар президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Як зазначили в Білому домі, глави розвідувальних відомств обговорювали ядерні загрози Москви в Україні та затриманих в РФ американців.

Послання глави ЦРУ стосувалося "наслідків застосування Росією ядерної зброї та ризиків ескалації для стратегічної стабільності", пише AFP.

"Нічого про Україну без України"

Водночас у Вашингтоні наголосили, що Бернс не обговорював з Наришкіним врегулювання війни РФ в Україні.

"Ми твердо дотримуємося нашого фундаментального принципу: нічого про Україну без України", - цитує AFP заяву Ради національної безпеки Білого дому. Крім того, за твердженням американської сторони, про візит Бернса до Туреччини українську владу завчасно проінформували.

Тим часом у Кремлі відмовилися розголошувати деталі зустрічі, речник президента РФ Дмитро Пєсков лише повідомив, що вона відбулася за ініціативи Вашингтона.

Зустріч Бернса і Наришкіна стала першою особистою зустріччю на найвищому рівні між представниками США і РФ після початку повномасштабної війни проти України.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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