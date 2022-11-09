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Рим готує новий пакет озброєнь для Києва, включно з ППО
21:36 08.11.2022 |
Уряд Італії готує новий пакет озброєнь для України, який включатиме системи протиповітряної оборони, повідомляє у вівторок, 8 листопада, агенція Reuters з посиланням на заяву представника правлячої коаліції Італії.
За його словами, Рим готовий надати Україні різні системи ППО: франко-італійські зенітні ракетні комплекси SAMP/T, італійські ЗРК середньої дальності з ракетами Aspide, а також переносні ЗРК Stinger. Однак наразі не визначено, скільки саме систем ППО передасть Італія і в які строки, зауважив чиновник.
Шостий пакет військової допомоги
Уперше уряд Італії під керівництвом колишнього прем'єр-міністра Маріо Драгі схвалив постачання зброї Києву наприкінці лютого. Нещодавно призначений правою коаліцію уряд Джорджі Мелоні готує вже шостий раунд військової допомоги. Попри те, що частина членів правої коаліції мають історично тісні зв'язки з президентом Росії Володимиром Путіним, Мелоні є прихильницею України.
Рим ніколи не розкривав подробиць допомоги, яку він відправляв до Києва, однак ЗМІ повідомляли, що попередні пакети включали реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) і броньовані машини.
Україні потрібен захист від російських ракет
Після того, як Росія почала завдавати масовані ракетні та авіаційні удари по енергетичній інфраструктурі України в жовтні, Україна закликала країни Великої сімки та інших партнерів пришвидшити та збільшити постачання систем ППО.
7 листопада міністр оборони України Олексій Рєзніков повідомив, що Київ отримав перші системи ППО NASAMS і Aspideвід США, Норвегії і Іспанії. Франція пообіцяла передати Україні ЗРК Crotale.
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