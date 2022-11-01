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Італія планує надати Україні самохідні гаубиці та РСЗВ - ЗМІ
07:40 31.10.2022 |
Італія готується передати Україні по кілька одиниць німецьких Panzerhaubitze 2000 та РЗСВ М270, та чималу кількість старіших гаубиць M109.
Про це повідомляє італійське La Repubblica з посиланням на джерела, пише "Європейська правда".
Як зазначають, Італія планує передати дві зі своїх вісімнадцяти установок M270 - попередника HIMARS на гусеничному ходу та з 12 ракетами. Також Рим збирається передати шість своїх самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000, приєднуючись до Нідерландів та Німеччини. Рішення про це приймали ще за уряду Маріо Драгі.
Також в одному з останніх рішень уряду Драгі йшлося про самохідні гаубиці M109. У роки "холодної війни" Італія виготовила сотні таких гаубиць, дещо оновивши американську модель, а з 2000-х років почала знімати їх з озброєння. Видання пише, що може йтися про "від 20 до 30 одиниць, хоча точна цифра залишається цілковитою таємницею". Перед відправкою в Україну зброя пройде техогляд.
Нібито можуть бути передані також гусеничні бронетранспортери M113 зі складів армії.
La Repubblica нагадує, що Італія вже надавала Україні інші 155-мм гаубиці Fh70, які зробили значний внесок під час весняно-літньої битви за Донбас та повернення окупованої Харківщини, та броньовані позашляховики Lince, які використовуються переважно на півдні.
Нагадаємо, у червні прем'єр Нідерландів Марк Рютте заявив, що Україна в майбутньому отримає від Італії важке озброєння, подібне до гаубиць, які направляють Амстердам і Берлін.
Як відомо, в Італії почав роботу новий уряд Джорджії Мелоні - за якого, попри присутність "друзів Путіна", підтримка України має шанси зберегтися.
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