Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Італія планує надати Україні самохідні гаубиці та РСЗВ - ЗМІ

 

Італія готується передати Україні по кілька одиниць німецьких Panzerhaubitze 2000 та РЗСВ М270, та чималу кількість старіших гаубиць M109.

Про це повідомляє італійське La Repubblica з посиланням на джерела, пише "Європейська правда".

Як зазначають, Італія планує передати дві зі своїх вісімнадцяти установок M270 - попередника HIMARS на гусеничному ходу та з 12 ракетами. Також Рим збирається передати шість своїх самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000, приєднуючись до Нідерландів та Німеччини. Рішення про це приймали ще за уряду Маріо Драгі.

Також в одному з останніх рішень уряду Драгі йшлося про самохідні гаубиці M109. У роки "холодної війни" Італія виготовила сотні таких гаубиць, дещо оновивши американську модель, а з 2000-х років почала знімати їх з озброєння. Видання пише, що може йтися про "від 20 до 30 одиниць, хоча точна цифра залишається цілковитою таємницею". Перед відправкою в Україну зброя пройде техогляд.

Нібито можуть бути передані також гусеничні бронетранспортери M113 зі складів армії.

La Repubblica нагадує, що Італія вже надавала Україні інші 155-мм гаубиці Fh70, які зробили значний внесок під час весняно-літньої битви за Донбас та повернення окупованої Харківщини, та броньовані позашляховики Lince, які використовуються переважно на півдні.

Нагадаємо, у червні прем'єр Нідерландів Марк Рютте заявив, що Україна в майбутньому отримає від Італії важке озброєння, подібне до гаубиць, які направляють Амстердам і Берлін.

Як відомо, в Італії почав роботу новий уряд Джорджії Мелоні - за якого, попри присутність "друзів Путіна", підтримка України має шанси зберегтися.
Ключові теги: Італія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,0000
  0,5686
 1,55
EUR
 1
 36,0000
  0,7386
 2,01

Курс обміну валют на вчора, 09:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,8000  0,14 0,36 39,8773  0,06 0,15
EUR 38,1900  0,03 0,09 39,4233  0,04 0,10

Міжбанківський ринок на вчора, 02:11
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9150  0,02 0,07 36,9325  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес