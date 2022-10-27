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АНАЛІТИКА

Ізраїль надав Україні протидронне озброєння - ЗМІ

Ізраїль надав Україні протидронне озброєння - ЗМІ

 

Ізраїльську систему перехоплення безпілотних літальних апаратів "Розумний стрілець" (Smartshooter) передано Україні і її почала використовувати українська сторона для перехоплення іранських дронів-смертників, повідомляє ізраїльське видання "Дебка", що спеціалізується на галузі військової розвідки, з посиланням на власні джерела в Україні.

"Доки в Ізраїлі точаться суперечки про те, чи надавати зброю та засоби захисту від дронів-смертників, які Іран надав російській армії, яка воює в Україні, а міністр оборони Бені Ганц у вівторок заявив, що постачання ізраїльської зброї в Україну не буде, ізраїльська військова система з'явилася на полі повітряного бою в Україні. Військові джерела в Україні повідомили в середу, 19 жовтня, що українська армія встановила ізраїльську систему перехоплення Smartshooter на легкі літаки та безпілотники для перехоплення іранських безпілотників, що самознищуються", - йдеться в повідомленні.

За даними видання, ізраїльська система керується штучним інтелектом та системою радарів і завжди точно вражає ціль за принципом "один постріл - одне влучення".


Система вперше була представлена у 2022 році на військовій виставці в Парижі та також вперше активована у вересні цього ж року ЦАХАЛом у Хевроні для допомоги у розгоні палестинських демонстрацій. Тоді система використовувала губчасті кульки, а не бойовий вогонь. Тоді вже було продемонстровано, що система здатна вражати безпілотників.

"Оскільки вона здатна точно вражати безпілотники і здатна функціонувати як безпілотник-перехоплювач, а також у різних додаткових ролях, таких як події в міських районах, патрулювання та прикордонний захист, приціл Smartshooter здатний точно вражати дрони, комплексне рішення може служити тактичним пристроєм перехоплення поле бою. Його також можна використовувати у міських сценаріях, патрульних місіях та прикордонній охороні", - йдеться в описі роботи системи.

Висота системи становить 95 см, вага - близько 75 кг. Існують і легші модифікації.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Ізраїль
 

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