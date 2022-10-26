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АНАЛІТИКА

Ми на початку співпраці з Ізраїлем - Зеленський про надання Україні розвідданих про іранські дрони

17:22 26.10.2022 |

Політика

 

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи інформацію про передачу Ізраїлем розвідданих щодо іранських дронів, які РФ використовує проти України, заявив, що вона на початку шляху співпраці з Ізраїлем.

"Усіх бентежать наші відносини (з Ізраїлем - ІФ-У). Хоча останнім часом вони стали теплішими. Після паузи ми бачимо кроки вперед", - заявив Зеленський на брифінгу з президентом Гвінеї-Бісау у Києві в середу.

Як зазначив президент, співпраця з Ізраїлем щодо надання даних про іранські дрони "розпочалася декілька днів тому", проте Зеленський не хотів би розкривати деталей отриманої інформації.

"(Проте - ІФ-У) дані (ізраїльської - ІФ-У) розвідки підтверджують, що наша розвідка знала, що понад 400 іранських дронів Росія використала проти України", - сказав він.

"Ми на початку співпраці з Ізраїлем. І це позитивний трек із боку Ізраїлю. Вдячний за це", - додав президент.

Водночас, за словами Зеленського, він розраховує на більшу підтримку з ізраїльської сторони.

"Ізраїль знає, що таке війна. Ми вважаємо, що Ізраїль має більше підтримувати Україну. Ми чекаємо на це ще з 24 лютого. Ми бачимо, що ізраїльський народ підтримує українців, але нам потрібне політичне лідерство Ізраїлю", - резюмував він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Ізраїль
 

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