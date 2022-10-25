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Ізраїль поділиться зі США розвідданими для доведення продажу Іраном дронів РФ
22:07 25.10.2022 |
Президент Ізраїлю Іцхак Герцог заявив, що його країна поділиться зі США розвідувальними даними, щоби довести факт постачання Іраном Росії дронів, якими та атакує територію України.
США самі стверджують, що РФ закупила ці безпілотники-камікадзе, але Ізраїль наполягає на жорстких діях проти Ірану, який вважає великою загрозою, пише агентство AFP. "Іранська зброя відіграє ключову роль у дестабілізації нашого світу, і міжнародна спільнота має засвоїти ці уроки - зараз і на майбутнє. Світ повинен говорити з Іраном жорсткою, об'єднаною та безкомпромісною мовою", - сказав Герцог після зустрічі з державним секретарем США Ентоні Блінкеном у Вашингтоні.
Президент Ізраїлю повідомив, що надасть Вашингтону знімки, на яких можна побачити схожість між збитими в Україні дронами та запчастинами, які проходили тестування в Ірані у грудні 2021 року та були представлені на виставці у 2014 році.
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