Арештували майно ексголови НБУ Шевченка, - джерела

Вищий антикорупційний суд наклав арешт на майно колишнього голови Національного банку Кирила Шевченка, який підозрюється у розкраданнях грошових коштів державного Укргазбанку.

Про це Українським Новинам повідомили джерела у правоохоронних органах.

"На його майно накладено арешт", - зазначив співрозмовник.

За його словами, майно Шевченка арештовано за рішенням суду.

Натомість, запобіжний захід Шевченку поки не обирався.

Співрозмовник не уточнив, про яке арештоване майно йде мова.

Як повідомляли Українськi Новини, колишньому голові Національного банку України Кирилу Шевченку, який підозрюється у розкраданнях коштів Укргазбанку, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Ексглава НБУ Шевченко оформив виїзд за кордон як службове відрядження.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру ексголові Національного банку Кирилу Шевченку. Встановлено, що керівництво банку, володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори банківського обслуговування, використали її для розкрадання грошових коштів.

Слідством встановлено, що впродовж 2014 - 2019 років за цією схемою 52 фіктивним агентам безпідставно перераховано грошові кошти державного банку в сумі понад 206 млн гривень.

Глава НБУ Шевченко виїхав з України.



