Ексглава НБУ Шевченко оформив виїзд за кордон як службове відрядження, - джерела

Колишній голова Національного банку України Кирило Шевченко, який підозрюється у розтраті державних коштів Укргазбанка, оформив виїзд за кордон як службове відрядження.

Про це Українським Новинам повідомили джерела у правоохоронних органах.

За словами джерел, виїзд за кордон Шевченка був пов'язаний із службовим відрядженням.

"Службове відрядження", - повідомив співрозмовник.

Разом з тим, у Вищому антикорупційному суді повідомили, що на даний момент, клопотання щодо обрання Шевченку запобіжного заходу не внесено.

Як повідомляли Українськi Новини, Вищий антикорупційний суд продовжує працювати та розглядати корупційні справи, попри ворожі ракетні удари по Києву.

Колишнього голову Національного банку України Кирила Шевченка, який підозрюється у розтраті коштів Укргазбанку, хочуть взяти під варту із альтернативою застави.

Національне антикорупційне бюро не знає, в якій країні перебуває ексголова Національного банку України Кирило Шевченко, але в одній із країн Європи.