Ізраїль допоможе Україні із системою сповіщення про авіаудари - глава Міноборони

Ізраїль не передаватиме озброєння Україні, проте може допомогти їй у створенні цивільної системи раннього сповіщення про авіаудари, заявив послам країн ЄС голова ізраїльського Міноборони Бені Ганц.

"Я хочу наголосити, що Ізраїль через низку робочих моментів не передаватиме Україні системи озброєння. Ми продовжимо підтримувати Україну в рамках власних обмежень, як ми й робили раніше", - наводить слова міністра Times of Israel.

За його словами, Ізраїль обмежується гуманітарною підтримкою, постачанням коштів для порятунку життів та захисного екіпірування.

"У рамках розширеної передачі допомоги та захисного екіпірування, після розмови з представниками України, ми запросили дані, які дозволять нам допомогти зі створенням та підтримкою роботи точної системи попередження про повітряні та інші загрози, такої, як в Ізраїлі", - пояснив Ганц.

За повідомленнями ЗМІ, ізраїльський міністр у справах діаспори Нахман Шай заявляв, що Ізраїль повинен почати надавати військову допомогу Україні. Він пояснив це тим, що Іран розпочав постачання балістичних ракет для Росії.