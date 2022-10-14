НАБУ та САП повідомили депутатці Колісник про підозру у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації

Антикорупційні органи України повідомили про підозру народній депутатці України IX скликання Анні Колісник у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації на понад 4,4 млн грн.

"14 жовтня 2022 року НАБУ та САП повідомили народній депутатці України IX скликання про підозру у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації на понад 4,4 млн грн. Дії особи кваліфікували за ч.1 ст.366-2 Кримінального кодексу України. Підозру підписав керівник САП", - повідомляє Національне антикорупційне бюро на сайті у п'ятницю.

За інформацією НАБУ, слідство встановило, що народна обраниця не внесла до декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік відомості про оренду (володіння) двох квартир у Києві, частки у нежитловому приміщенні у Харкові та авто.

"Сукупна вартість цього майна, яке мала, але не відобразила в декларації нардепка, перевищує 4,4 млн грн", - уточнюється у повідомленні.

Підставою для розслідування зазначених фактів, за інформацією НАБУ, стали результати перевірки, проведеної Національним агентством з питань запобігання корупції, передані НАБУ.

У повідомленні НАБУ не зазначено імені народної депутатки. Як повідомило агентству джерело в правоохоронних органах, ідеться про Анну Колісник.

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