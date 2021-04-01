Финансовые новости
- |
- 01.04.21
- |
- 10:48
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Кейс Колесник. Коррупция начинается с неумения извиниться
08:49 01.04.2021 |
Кейс Анны Колесник, которая сперва малодушно написала в сообщении "Слушаем Хомчака. Пора валить из этой страны", а теперь оправдывается тем, что имела в виду майские праздники, - очередной, а следовательно типичный пример катастрофической коммуникации - привычной, в конце концов, для команды Зе (хотя и предыдущие состояли далеко не из гениев публичных коммуникаций).
Когда ты накосячил, есть три выхода:
1) Сделать вид, что ничего не произошло;
2) Покаяться;
3) Сс ... ть в глаза уважаемой публике.
Первый вариант требует незаурядной самоуверенности, и на него решится далеко не каждый. Оно и понятно: трудно сохранять спокойствие, неожиданно оказавшись в фокусе общественного внимания.
Второй вариант требует смелости и здравого смысла. И сочетание этих качеств в украинском политикуме случается реже, чем единороги в Конча-Заспе.
Поэтому остается вариант третий. Он прекрасен тем, что всем становится сразу понятно: ты, с ... ка, врешь, ты смешное и низменное, но учитывая круговую поруку все равно останешься в обойме. А если нет - завтра так же тупо подставится представитель другой партии, и тогда ей придется разбираться. А зашквары - они забываются, потому что публика - дура с памятью инфузории. А кроме того - ну, будем откровенны, разве публика против приснопамятных "аналтабу" или "юляконкурскрасоты"? И зная это, народные избранники чувствуют себя достаточно безопасно, чтобы продолжать "почти частно" строчить то, что думают, не думая, что строчат, под куполом Верховной Рады. И "поравалить" ... Было бы на самом деле очень интересно узнать, какой процент избирателей разделяет этот призыв сейчас - и какой будет разделять его до следующих выборов. И - что греха таить - поравалители повалят к избирательным участкам.
Поэтому узурпация права на ошибку (тм) - не просто норма, а стандарт. Но здесь есть еще один момент: в случае раскаяния тебя просто высмеивают. В случае быкования - высмеивают и ненавидят. По факту это означает, что ты становишься куда слабее - а значит должен благодарить куда большее число покровителей, регулярно пополняющих папку с компроматом. Это означает элементарно простую вещь: какой бы грандиозной ни была кампания по борьбе с коррупцией, она всегда будет оставаться игрой в имитацию. Всегда - пока наши политики не научатся говорить избирателям: "Простите ... Простите, я облажался".
Узурпация права на ошибку (тм) украинским политикумом - не просто норма, а стандарт. Стандарт, исключающий возможность реального реформирования страны.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Межбанковский рынок 31 марта прокачали в разные стороны
|В связи с ростом заболеваемости и смертности от коронавируса Киев с 5 апреля вводит более строгие ограничения
|Россия, наконец, агрессор, но вопросы остаются: Что сказал Хомчак в Верховной Раде
|New Vasuki: Что не так с идеей Зеленского выселить власть из Киева
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Обвал доллара на межбанке 30 марта оказался неожиданным для многих
|Перевыборы в Раду. Почему на Донетчине у «слуг» не нашлось второго Вирастюка
|Рада поддержала налоговую амнистию от Зеленского
|Самоуспокоение Зеленского: что не так с «нормандскими» инициативами Банковой
|В МВФ скептически относятся к идее налоговых амнистий в целом
|Работодателей обяжут работать с сотрудниками по новым условиям: Кабмин взялся за права трудящихся
Это интересно
|Переименование Volkswagen в Voltswagen оказалось первоапрельской шуткой
|Porsche начала тесты синтетического топлива
|Завершена крупнейшая в мире операция, связанная с мошенническом в видеоиграх
|SpaceX показала новую версию пассажирского корабля Crew Dragon со стеклянным куполом
|Toyota представила внедорожную версию Yaris Cross
|Четвёртый запуск прототипа SpaceX Starship на высоту 10 км закончился взрывом
|Полиция поймала члена итальянской мафии благодаря его кулинарному блогу на YouTube