Кейс Колесник. Коррупция начинается с неумения извиниться

Алексей Кафтан / Деловая столица

Кейс Анны Колесник, которая сперва малодушно написала в сообщении "Слушаем Хомчака. Пора валить из этой страны", а теперь оправдывается тем, что имела в виду майские праздники, - очередной, а следовательно типичный пример катастрофической коммуникации - привычной, в конце концов, для команды Зе (хотя и предыдущие состояли далеко не из гениев публичных коммуникаций).

Когда ты накосячил, есть три выхода:

1) Сделать вид, что ничего не произошло;

2) Покаяться;

3) Сс ... ть в глаза уважаемой публике.

Первый вариант требует незаурядной самоуверенности, и на него решится далеко не каждый. Оно и понятно: трудно сохранять спокойствие, неожиданно оказавшись в фокусе общественного внимания.

Второй вариант требует смелости и здравого смысла. И сочетание этих качеств в украинском политикуме случается реже, чем единороги в Конча-Заспе.

Поэтому остается вариант третий. Он прекрасен тем, что всем становится сразу понятно: ты, с ... ка, врешь, ты смешное и низменное, но учитывая круговую поруку все равно останешься в обойме. А если нет - завтра так же тупо подставится представитель другой партии, и тогда ей придется разбираться. А зашквары - они забываются, потому что публика - дура с памятью инфузории. А кроме того - ну, будем откровенны, разве публика против приснопамятных "аналтабу" или "юляконкурскрасоты"? И зная это, народные избранники чувствуют себя достаточно безопасно, чтобы продолжать "почти частно" строчить то, что думают, не думая, что строчат, под куполом Верховной Рады. И "поравалить" ... Было бы на самом деле очень интересно узнать, какой процент избирателей разделяет этот призыв сейчас - и какой будет разделять его до следующих выборов. И - что греха таить - поравалители повалят к избирательным участкам.

Поэтому узурпация права на ошибку (тм) - не просто норма, а стандарт. Но здесь есть еще один момент: в случае раскаяния тебя просто высмеивают. В случае быкования - высмеивают и ненавидят. По факту это означает, что ты становишься куда слабее - а значит должен благодарить куда большее число покровителей, регулярно пополняющих папку с компроматом. Это означает элементарно простую вещь: какой бы грандиозной ни была кампания по борьбе с коррупцией, она всегда будет оставаться игрой в имитацию. Всегда - пока наши политики не научатся говорить избирателям: "Простите ... Простите, я облажался".

Узурпация права на ошибку (тм) украинским политикумом - не просто норма, а стандарт. Стандарт, исключающий возможность реального реформирования страны.

