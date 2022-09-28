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АНАЛІТИКА

Фаворитка в прем'єри Італії запевнила Україну в підтримці

 

Лідерка партії "Брати Італії", що перемогла на позачергових виборах в Італії, Джорджа Мелоні запевнила Україну в підтримці. Про це вона написала в Twitter, відповідаючи на привітання президента України Володимира Зеленського з перемогою. "Ви знаєте, що можете розраховувати на нашу вірну підтримку в справі свободи українського народу. Будьте сильними і зберігайте свою непохитну віру", - написала Мелоні.

За підсумками позачергових парламентських виборів в Італії перемогу здобула коаліція правих сил. Мелоні вважається фавориткою на посаду прем'єр-міністра країни, оскільки її партія набрала найбільше голосів серед партій, яким вдалося домовитися про створення коаліції. У ході своєї передвиборної кампанії вона неодноразово наголошувала, що не планує змінювати політику Італії щодо України та Росії. Двох інших лідерів правої коаліції - колишнього міністра внутрішніх справ Маттео Сальвіні та експрем'єра Італії Сільвіо Берлусконі - неодноразово звинувачували в тісних зв'язках з Кремлем. Водночас вони обоє засудили війну Росії проти України.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Італія
 

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