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АНАЛІТИКА

Володимир Зеленський: Ізраїль зі зброї нічого не дав

 

Президент України Володимир Зеленський дорікнув керівництву Ізраїлю за те, що він не надає зброї для України. Про це Зеленський сказав у п'ятницю, 23 вересня, під час інтерв'ю французьким ЗМІ. Першочергово питання журналіста стосувалося, чи достатньо Україні допомагає Франція, але пізніше Зеленський перейшов до обговорення інших країн, зокрема до тих, які виробляють засоби протиракетної та протиповітряної оборони.

"Ізраїль зі зброї нічого не дав. Це не недостатньо. Це нуль. Розумію, у них складна ситуація щодо Сирії, Росії, але я дзвонив двом керівникам, двом прем'єр-міністрам Ізраїлю і просив дати ППО, вони казали, що вони захищають свої землі", - сказав Зеленський.

Водночас, за словами Зеленського, українська розвідка вважає, що Ізраїль має контракти з деякими арабськими країнами щодо постання зброї "яка захищає небо".

Проте Зеленський переконаний, що ізраїльське суспільство підтримує Україну.

Критика дій Ізраїлю щодо недостатньої допомоги Україні

Зеленський вже не вперше дорікнув владі Ізраїлю за, на його погляд, недостатню підтримку України. У червні він говорив про це, звертаючись відеозв'язком до ізраїльських студентів.

"Ми хотіли б підтримки від вашої влади. Я рідко спілкуюся з журналістами з Ізраїлю. Мені складно. Я не знаю, що відповідати цим шановним людям. Я не знаю, як відповідати на запитання, чим Ізраїль допоміг", - сказав Зеленський, якого цитує сайт пресслужби президента України. "Ми розуміємо, що вам не просто, - визнав він. - Але ми хотіли б записати щось у колонку таблиці допомоги".

Зокрема, ще тоді Зеленський вказував на те, що Ізраїль досі не запровадив обмежувальних заходів проти Росії. "Санкції. Це не про гроші, не про бізнес, це про цінності та спільну безпеку. Японія підтримала, Австралія, США, європейські країни. На жаль, ми не дочекалися, коли Ізраїль приєднається до санкційного режиму", - зазначив Зеленський.

Також він згадував і призупинку Ізраїлем дії безвізу з Україною з початку війни Росії проти України. "Влада Ізраїлю призупинила безвізовий режим. Саме зараз. Я не хочу давати цьому оцінку", - дорікнув він, водночас згадавши приклади Польщі, Чехії, Словаччини, Данії, Ірландії та інших країн, які прийняли українських біженців.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Ізраїль
 

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