Фінансові новини
- |
- 19.09.22
- |
- 11:08
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський підтримає транзит російського аміаку лише в обмін на полонених, у Кремлі відреагували
10:14 19.09.2022 |
Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримає ідею відновлення експорту російського аміаку через Україну, лише якщо Москва поверне українських військовополонених.
Про це він повідомив в інтерв'ю Reuters.
"Я проти поставок аміаку з РФ через нашу територію. Я б робив це тільки в обмін на наших полонених. Це я пропонував ООН", - сказав очільник держави.
Зеленський наголосив, що під час контрнаступу українських сил на Харківщині в полон потрапили "сотні російських військових", водночас Росія має більше українських військовополонених, ніж Україна - російських.
Водночас, як пише російський ТАСС, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков відкинув цю ідею. "Люди й аміак - одне й те саме?", - зазначив він.
Раніше, Financial Times із посиланням на джерела повідомила, що ООН домовляється з Україною та РФ про відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті - Одеса". Аміак є ключовим компонентом добрив. За даними дослідницької компанії ICIS, до вторгнення в Україну Росія постачала морем 20% його світових вантажів. Тож це рішення має допомогти зменшити глобальний дефіцит добрив.
Трубопровід розрахований на перекачування до 2,5 млн тонн аміаку на рік із РФ до українського чорноморського порту "Південний" поблизу Одеси. Його роботу припинили 24 лютого.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Детективи НАБУ провели обшук у Коломойського у Буковелі
|Під дахом Банкової. Навіщо у Зеленського рятують УПЦ МП
|Михайло Самусь: У росіян уже є дефіцит озброєння та військової техніки
|Байден розпорядився виділити Україні новий пакет військової допомоги
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У НАТО оцінили нестандартність дій ЗСУ
|Зеленський підтримає транзит російського аміаку лише в обмін на полонених, у Кремлі відреагували
|Іспанія відправила Україні п'ять літаків з боєприпасами
|Іспанія тренуватиме українських військових керувати бойовими танками
|У Франції натякнули, що таємно здійснюють спеціалізовану підготовку українських військових
|У Бундесвері проти подальшої допомоги Україні – кажуть про «канібалізацію» збройних сил Німеччини
Бізнес
|Lincoln представив оновлений позашляховик Corsair
|Біля берегів Норвегії протестують 135-метровий вітряк із вертикальними лопатями для морських електростанцій
|З 2025 року дахи всіх нових будинків у Токіо почнуть оснащувати сонячними панелями
|Дизельним двигунам придумали порятунок
|YouTube запустив окремий сервіс для освітніх відео
|Forbes назвав найдорожчі спортивні клуби світу: у лідерах – американський футбол
|Sony представила ігровий смартфон Xperia 1 IV Gaming Edition за 1330 доларів із підключенням до проводової мережі