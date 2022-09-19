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АНАЛІТИКА

Зеленський підтримає транзит російського аміаку лише в обмін на полонених, у Кремлі відреагували

 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримає ідею відновлення експорту російського аміаку через Україну, лише якщо Москва поверне українських військовополонених.

Про це він повідомив в інтерв'ю Reuters.

"Я проти поставок аміаку з РФ через нашу територію. Я б робив це тільки в обмін на наших полонених. Це я пропонував ООН", - сказав очільник держави.

Зеленський наголосив, що під час контрнаступу українських сил на Харківщині в полон потрапили "сотні російських військових", водночас Росія має більше українських військовополонених, ніж Україна - російських.

Водночас, як пише російський ТАСС, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков відкинув цю ідею. "Люди й аміак - одне й те саме?", - зазначив він.

Раніше, Financial Times із посиланням на джерела повідомила, що ООН домовляється з Україною та РФ про відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті - Одеса". Аміак є ключовим компонентом добрив. За даними дослідницької компанії ICIS, до вторгнення в Україну Росія постачала морем 20% його світових вантажів. Тож це рішення має допомогти зменшити глобальний дефіцит добрив.

Трубопровід розрахований на перекачування до 2,5 млн тонн аміаку на рік із РФ до українського чорноморського порту "Південний" поблизу Одеси. Його роботу припинили 24 лютого.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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