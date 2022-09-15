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АНАЛІТИКА

ООН тисне на Київ і Москву щодо відкриття аміакопроводу з Тольятті в Одесу

 

ООН тисне на Росію та Україну щодо відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті-Одеса" для експорту аміаку через Чорне море в рамках зернової ініціативи.

Про це пише Financial Times з посиланням на три поінформованих джерела, інформацію підтвердила представниця ООН Ребека Ґрінспан.

Аміак є основним складником у виробництві нітратних добрив, а збільшення його поставок на світовий ринок може зменшити ціни на нього та послабити ризики продовольчої кризи в низці країн.

В Україні є єдиний аміакопровід "Тольятті-Одеса", кінцевою точкою якого є Одеський припортовий завод. Через нього до 24 лютого здійснювався експорт аміаку виробництва російських ПАТ "Тольяттіазот" (належить російському олігарху Дмітрію Мазепіну) та АТ "Міндобрива" (належить російському олігарху Аркадію Ротенбергу).

Поставки "трубою" припинилися 24 лютого із початком повномасштабної війни РФ проти України. Тепер же, на тлі погроз президента РФ Владіміра Путіна розірвати "зернову угоду", якою був розблокований експорт українського зерна, ООН прагне досягнути відновлення поставок російського аміаку на експорт.

"Переговори рухаються в правильному напрямку, і всі сторони на кожному рівні докладають усіх зусиль для забезпечення позитивного результату", - сказала Ґрінспан. Вона додала, що переговори відбуваються "терміново" для запобігання "продовольчої кризи в усьому світі" в наступні роки.

Ця пропозиція є частиною "зернової ініціативи", обіцяної Путіну в обмін на підтримку угоди про часткову деблокаду українських портів у липні. Це дозволить експортувати російський аміак через той самий морський коридор, яким зараз експортується українське зерно.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

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