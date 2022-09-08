Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна отримала від партнерів ракети Harpoon на автомобільній платформі, - Пентагон

 

Українські військові отримали від партнерів протикорабельні ракети Harpoon. Їх переобладнали на автомобільну платформу.

Про це заявив заступник міністра оборони США з питань закупок Білл Лаплант, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense News.

Він підтвердив, що Україні передали ракети Harpoon морського базування, але перед цим їх модернізували та переобладнали на автомобілі.

"Історія полягає в тому, що в однієї країни, називати яку я не буду, були Harpoon, встановлені на кораблі, йшлося про Harpoon морського базування...Тому ми попрацювали з цією країною та підрядником, зняли їх з корабля, розмістили їх на вантажівках із платформами", - зазначив Лаплант.

Він пояснив, що на одному автомобілі встановили модулі Harpoon, а на іншому джерело живлення. За словами заступника голови Пентагону, українські військові пройшли навчання для використання цієї зброї ще в травні.

Нагадаємо, раніше у Пентагоні повідомляли, що Україна отримала від США дві системи берегової оборони Harpoon. Також про надання Україні ракет Harpoon заявляла Данія.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,1371
  0,1499
 0,41

Курс обміну валют на сьогодні, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,2963  0,34 0,85 41,2989  0,53 1,31
EUR 39,8611  0,37 0,95 41,0937  0,58 1,43

Міжбанківський ринок на вчора, 11:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9200  0,01 0,03 36,9325  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес