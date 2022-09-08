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Україна отримала від партнерів ракети Harpoon на автомобільній платформі, - Пентагон
09:05 08.09.2022 |
Українські військові отримали від партнерів протикорабельні ракети Harpoon. Їх переобладнали на автомобільну платформу.
Про це заявив заступник міністра оборони США з питань закупок Білл Лаплант, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense News.
Він підтвердив, що Україні передали ракети Harpoon морського базування, але перед цим їх модернізували та переобладнали на автомобілі.
"Історія полягає в тому, що в однієї країни, називати яку я не буду, були Harpoon, встановлені на кораблі, йшлося про Harpoon морського базування...Тому ми попрацювали з цією країною та підрядником, зняли їх з корабля, розмістили їх на вантажівках із платформами", - зазначив Лаплант.
Він пояснив, що на одному автомобілі встановили модулі Harpoon, а на іншому джерело живлення. За словами заступника голови Пентагону, українські військові пройшли навчання для використання цієї зброї ще в травні.
Нагадаємо, раніше у Пентагоні повідомляли, що Україна отримала від США дві системи берегової оборони Harpoon. Також про надання Україні ракет Harpoon заявляла Данія.
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