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Дания передаст Украине противокорабельные ракеты Harpoon
Дания передаст Украине противокорабельные ракеты "Гарпун" и пусковые установки для них.
Об этом заявил на брифинге глава Пентагона Ллойд Остин после второй встречи Контактной группы по обороне Украине, которая прошла в режиме видеоконференции, пишет "Европейская правда".
"Я особенно благодарен Дании, которая объявила сегодня о передаче пусковых установок "Гарпун" и ракет для помощи Украине в защите своего побережья", - сказал Остин.
Глава Пентагона отметил, что 20 стран объявили о новых пакетах помощи, многие страны предоставят критически необходимое артиллерийское вооружение, танки и другую бронетехнику.
Другие предложили обучение украинских военных и модернизацию их военных систем.
По его словам, в заседании приняли участие более 40 министров обороны, в том числе украинский министр Алексей Резников. Остин отметил, что к группе впервые присоединились министры из Австрии, Боснии, Колумбии и Косово.
Ранее сообщалось, что Белый дом работает над тем, чтобы передать Украине современные противокорабельные ракеты и помочь преодолеть российскую морскую блокаду.
Однако отмечалось, что проблемой является ограниченная доступность платформ для запуска ракет Harpoon с берега. Это технически сложное решение, поскольку это в основном ракеты морского базирования.
Два американских чиновника заявили, что Соединенные Штаты работают над потенциальными решениями, включая снятие пусковой установки с американского корабля.
В оперативной зоне Черного моря в настоящее время расположены около 20 кораблей ВМФ России, включая подлодки
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