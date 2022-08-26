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Італія надасть Україні EUR2 млн на гуманітарне розмінування
11:44 26.08.2022 |
Італія сприятиме Україні в післявоєнному відновленні, зокрема з гуманітарним розмінуванням територій, повідомив міністр закордонних справ і міжнародного співробітництва Італії Луїджі Ді Майо під час зустрічі з міністром внутрішніх справ України Денисом Монастирським у п'ятницю.
"Починаючи від сьогодні Італія і на найвищому державному рівні, і на місцевих рівнях зможе приєднатися до проєктів відновлення України. В рамках цього проєкту ми вирішили надати 2 млн євро, які буде спрямовано на гуманітарне розмінування", - сказав Ді Майо.
Як повідомляє департамент комунікації Міністерства внутрішніх справ України, глава італійського зовнішньополітичного відомства повідомив про підписання договору з італійськими міськими радами. "Багато італійських великих і малих міст мають підписані меморандуми про співпрацю з українськими містами. Це братерство між містами, яке народилося або до війни, або під час неї. І ми хочемо використати цей канал для того, щоб працювати у напрямі відновлення України", - зазначив він.
Ді Майо також уточнив, що частину обладнання для розмінування Італія зможе передати українським рятувальникам найближчим часом.
Крім того, сторони обговорили прискорення ратифікації підписаної у 2021 році минулого року міжурядової Угоди про українсько-італійське поліцейське співробітництво.
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