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Національний телемарафон вестиме мовлення до закінчення війни
11:45 08.08.2022 |
Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявляє, що національний телемарафон вестиме мовлення до закінчення війни.
"До перемоги", - сказав Ткаченко в ефірі національного телемарафону в неділю вдень, відповідаючи на запитання, скільки триватиме проєкт "національний телемарафон".
Статті на тему:
18.07.22 «5 канал» та «Прямий»звертаються до РНБО і Нацради щодо участі в телемарафоні замість медіагрупи «Україна»
Телеканали "Прямий" та "5 канал" звертаються до РНБО та Національної ради з питань телебачення і радіомовлення із закликом виділити часовий слот у спільному телемарафоні "Єдині новини", який вивільняється в разі припинення участі ньому медіагрупи "Україна".
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