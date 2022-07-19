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АНАЛІТИКА

«5 канал» та «Прямий»звертаються до РНБО і Нацради щодо участі в телемарафоні замість медіагрупи «Україна»

23:07 18.07.2022 |

Політика

 

Телеканали "Прямий" та "5 канал" звертаються до Ради національної безпеки і оборони (РНБО) та Національної ради з питань телебачення і радіомовлення із закликом виділити часовий слот у спільному телемарафоні "Єдині новини", який вивільняється в разі припинення участі ньому медіагрупи "Україна".

"Співробітники, журналісти та редакційні колективи "Прямого" і "5 каналу" вкотре висловлюють свою готовність долучитися до виробництва контенту та ефірів телемарафону. Із перших днів російського вторгнення телеканали за власною ініціативою і доброю волею відмовилися від традиційної сітки мовлення, перепрофілювали ефір, зокрема, транслювали й спільний марафон", - повідомляється на сайті "5 каналу" в понеділок.

Водночас у повідомленні наголошується, що 19 березня ТОВ "Вільні медіа" звернулося до Нацради, РНБО і Мінкульту з проханням надати "5 каналу" та "Прямому" частину ефірного часу в національному телемарафоні та ввести їх до складу редакційної групи. Телеканали отримали підтвердження від профільного міністра і голови Нацради щодо виділення їм часових проміжків із 23 березня, однак цього так і не сталося. Згодом з'явилася відмовка про відсутність вільного слоту, який тепер, схоже, з'являється.

"Хочемо наголосити: телеканали "Прямий" та "5 канал" завжди відстоювали державницькі, проукраїнські та проєвропейські позиції... Ми готові разом робити все для боротьби з інформаційними загрозами Росії та працювати 24/7, наближаючи спільну перемогу України у війні проти рашизму", - йдеться в повідомленні.
За матеріалами: Интерфакс-Украина
 

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