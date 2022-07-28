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АНАЛІТИКА

Клименко став новим керівником САП

11:49 28.07.2022 |

Політика

 

Сьогодні було призначено голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Ним став Олександр Клименко, якого затвердив на посаду новий генеральний прокурор Андрій Костін відразу після свого призначення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram.

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Коли призначення нового керівника САП затягувати далі стало неможливо, на Банковій вирішили терміново замінити генпрокурора. Хоча за законом САП є автономним органом, все ж таки генпрокурор має різні можливості впливати на керівника САП.

"Вітаю Андрія Костіна з початком роботи очільником ГПУ, а Олександра Клименка з призначенням на посаду керівника САП. Бажаю вам ефективної роботи. Незалежна антикорупційна інфраструктура є важливою складовою демократії в Україні", - написав Єрмак.

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Уже известно, что победителем конкурса на должность руководителя САП стал независимый от Банковой кандидат Александр Клименко. Однако в последний момент объявление победителя было сорвано.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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