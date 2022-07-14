Посол ЕС: назначение главы САП – технически самое простое требование Еврокомиссии к Украине

Назначение руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) технически самая простая из рекомендаций ЕС, в Брюсселе ждут дальнейших шагов украинской власти, сообщил посол ЕС, глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

"Еще в декабре завершила работу комиссия по назначению САП. Так что действительно, если спросить меня, что технически самое простое из этого списка, то это точно должен быть этот пункт. Ждем дальнейших шагов украинской власти", - сказал Маасикас в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

В то же время на вопрос о том, насколько это критично для Украины и поддержки Украины Евросоюзом, посол указал, что не хотел бы устанавливать связь между помощью ЕС и конкретными шагами.

"Я бы не хотел проводить такую связь, на которую вы намекаете в вопросе. Я не хочу устанавливать такую связь между помощью ЕС и конкретными шагами. Мы не хотим и не должны действовать с нашими украинскими коллегами так, что "если вы этого не сделаете - этой помощи не будет". Нет, это не способ нашего сотрудничества", - подчеркнул Маасикас.

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