Послы G7 снова напомнили о назначении руководителя САП

Послы стран "Группы семи" (G7) в Киеве считают, что назначение руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) является символом обязательства Украины проводить реформы.

Об этом говорилось на встрече дипломатов со спикером Верховной рады, пишет "Европейская правда".

"На продуктивной встрече с Русланом Стефанчуком, спикером Верховной рады, послы G7 высоко оценили успехи реформ, достигнутые на данный момент, и подчеркнули важность продолжения этого пути. Борьба с коррупцией является основным элементом этого процесса. В этом контексте назначение нового главы САП стало символом обязательств Украины к реформам", - говорится в сообщении аккаунта немецкого председательства в группе послов G7 в Киеве.

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Уже известно, что победителем конкурса на должность руководителя САП стал независимый от Банковой кандидат Александр Клименко. Однако в последний момент объявление победителя было сорвано.



Накануне послы стран "Группы семи" в Киеве отметили критическую важность своевременного назначения руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры во время встречи с вице-премьером Ольгой Стефанишиной.

Для сохранения статуса кандидата на вступление в ЕС Киев должен завершить назначение уже избранного на конкурсе главы САП и провести конкурс на главу НАБУ.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в выступлении в Верховной раде 1 июля призвала как можно скорее назначить руководителя САП.

Меморандум экономической и финансовой политики Украины с Международным валютным фондом предусматривал избрание нового руководителя САП до декабря 2021 года.