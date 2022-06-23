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АНАЛІТИКА

Зеленский впервые с начала войны поговорил с президентом Молдовы

 

Президент Владимир Зеленский впервые после начала российского вторжения провел телефонные переговоры с президентом Молдовы Маей Санду.

Об этом он сообщил в Twitter, пишет "Европейская правда".

"С президентом Молдовы Маей Санду обсудили завтрашнее заседание Европейского совета. Ожидаем решения Евросоюза о предоставлении кандидатского статуса нашим государствам. Договорились о взаимной помощи по пути в ЕС", - говорится в сообщении.

По информации "Европейской правды", готовится визит президента Молдовы в Киев.

Как известно, позиция Кишинева после российского вторжения вызвала возмущение Киева, поскольку Молдова сразу объявила, что не будет вводить против России экономические санкции.

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Впрочем, Молдова ввела все основные запреты, просто сделала это неофициально, избежав своего включения в российский перечень "недружественных государств".

Другим спорным вопросом в отношениях двух стран было поставки оружия.

По данным ЕП, в первые дни российского вторжения руководство Украины обращалось к правительству Молдовы с просьбой продать советские истребители МиГ-29, но получило отказ с объяснением, что Кишинев не хочет раздражать Россию.

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Санду впоследствии заявила, что у Молдовы нет современного оружия, чтобы оказывать Украине военную помощь, а также не может это делать согласно своей конституции.

В начале июня стало известно, что украинский самолет Ан-26 прибыл из Ужгорода в Молдову и якобы забрал запчасти для истребителей МиГ-29. В Молдове заявили, что самолет совершил технический рейс и не взял на борт никакой военной техники.
Ключові теги: Молдова
 

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