Тупик Чауса: Как Зеленский оправдается после суда в Молдове

Тарас Паньо / Depo.ua

Суд над молдавским соучастником похищения судьи Чауса перенесет конфликтную ситуацию между двумя государствами из плоскости дипломатических намеков на первые полосы газет. Как молдавских, так и российских и европейских. Которые могут обыграть ситуацию очень неприятным для Украины образом. Хотелось бы верить, что у Банковой есть сценарий противодействия.

Сегодня в трагикомическом сериале вокруг судьи Чауса объявили новый эпизод. Генеральная прокуратура Молдовы сообщила, что направляет в суд уголовное дело в отношении одного из участников похищения экс-судьи.

Этот соучастник, 30-летний бывший спецназовец, по заказу исполнителей похищения отслеживал ежедневные привычки и маршруты Чауса и членов его семьи. А также арендовал автомобили, которые были использованы для вывоза судьи.

И несколько моментов в судьбе этого безымянного и нефартового молдавского молодого человека, который ввязался в эту историю, работая охранником в Украине, является досадным знаком для Владимира Зеленского.

В частности, тот факт, что молодого человека в мае арестовали, а через некоторое время выпустили под домашний арест.

Если учесть, что соучастие в похищении человека - это серьезное преступление, за которое в Молдове дают от 6 до 10 лет, подобная снисходительность прокуратуры может быть объяснена одним-единственным способом. Он "раскололся", начал сотрудничать со следствием и рассказал все, что знал о заказчиках. Если учесть общий уровень осуществления операции по похищению Чауса, можно заподозрить, что знал молодой человек немало.

Естественно, что на суде показания обвиняемого, данные им в ходе следствия, скорее всего, будут озвучены. А очень скоро - опубликованы. И если до сих пор молдавские правоохранители скромно говорили о "причастности к похищению человек из Украины" - то на суде, скорее всего, будут обнародованы имена, фотографии и т.д.

Эта информация будет растиражирована молдавскими и российскими СМИ. А также - европейскими СМИ, которые получат специальные стимулы со стороны неизвестных спонсоров. При этом последние подадут историю с акцентом на тот факт, что Запад неоднократно обвинял Россию в спецоперациях на чужой территории - и вводил против Кремля санкции. Зато Украина делает плюс-минус то же - и все говорят, что ее нужно поддерживать.

При таких условиях очень хотелось бы верить, что на Банковой готовят блестящий план дипломатического информационного противодействия. Впрочем, если это и так - то на данный момент его держат в тайне. Поскольку все, что известно из открытых источников - это несколько корявые заявления главы МИД Дмитрия Кулебы о том, что Украина не причастна к похищению Чауса, а для установления всех обстоятельств происшествия предлагает Молдове создать "совместную рабочую группу".

Параллельно с тем в украинском политикуме циркулируют слухи, что президент Молдовы Мая Санду пыталась позвонить Владимиру Зеленскому. Но он банально отказался от разговора. Правда это или нет - пока неизвестно.

Но пока складывается устойчивое впечатление, что президент Украины, в своих бесконечных и безнадежных поисках компромата на "предшественников", вероятно, подверг опасности не только добрососедские отношения между Киевом и Кишиневом, но и международную поддержку Украины в целом. А исполнители президентского распоряжения, "засветившись" в Молдове, сделали эту угрозу реальностью.

Молдавская сторона, несмотря на все доброе отношение к Украине, не могла бесконечно затягивать следствие по делу похищения Чауса. Поскольку и в самой Молдове распространялись фейки о том, что Чауса украли с согласия Санду. При этом время, которое можно было бы использовать для поиска адекватного выхода из ситуации, Банковая потратила на мало правдоподобные заявления "а это не мы". И начало судебного процесса над соучастником похищения станет своеобразным "моментом истины" для команды Зеленского. Жаль только, что действия конкретного украинского президента могут лечь пятном на репутацию страны в целом.