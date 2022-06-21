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АНАЛІТИКА

Вступление в НАТО поддерживают 76% украинцев, на востоке – также большинство

12:23 21.06.2022 |

Політика, Україна

 

В случае проведения референдума по вступлению Украины в НАТО за голосовали бы 76% украинцев.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

Поддержка существенно выросла по сравнению с аналогичным опросом в марте, когда вступление в НАТО поддерживали 68%.

Против голосовали бы 10% и 12% - не стали бы голосовать.

На востоке поддержка вступления ниже: 55% голосовали бы "за", 20% против и 22% - не участвовали бы в голосовании.

Также опрос показал, что почти 70% украинцев верят в возможность вступления Украины в ЕС в перспективе 5 лет.

Опрос проводился 18-19 июня среди репрезентативной выборки 1200 совершеннолетних украинцев методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) по всей территории страны, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса и территорий, где на момент опроса отсутствовала украинская мобильная телефонная связь. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2,8%.

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