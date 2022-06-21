Вступление в НАТО поддерживают 76% украинцев, на востоке – также большинство

В случае проведения референдума по вступлению Украины в НАТО за голосовали бы 76% украинцев.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

Поддержка существенно выросла по сравнению с аналогичным опросом в марте, когда вступление в НАТО поддерживали 68%.

Против голосовали бы 10% и 12% - не стали бы голосовать.

На востоке поддержка вступления ниже: 55% голосовали бы "за", 20% против и 22% - не участвовали бы в голосовании.

Также опрос показал, что почти 70% украинцев верят в возможность вступления Украины в ЕС в перспективе 5 лет.

Опрос проводился 18-19 июня среди репрезентативной выборки 1200 совершеннолетних украинцев методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) по всей территории страны, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса и территорий, где на момент опроса отсутствовала украинская мобильная телефонная связь. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2,8%.

Статьи по теме:

19.03.22 Почему вариант без НАТО для Украины - не вариант. Экономика вопроса

Москве не нужно будет физически захватывать Украину, если не решится вопрос безопасности. Угроза нападения сводит на нет любую экономическую жизнь.

