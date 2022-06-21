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Вступление в НАТО поддерживают 76% украинцев, на востоке – также большинство
В случае проведения референдума по вступлению Украины в НАТО за голосовали бы 76% украинцев.
Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".
Поддержка существенно выросла по сравнению с аналогичным опросом в марте, когда вступление в НАТО поддерживали 68%.
Против голосовали бы 10% и 12% - не стали бы голосовать.
На востоке поддержка вступления ниже: 55% голосовали бы "за", 20% против и 22% - не участвовали бы в голосовании.
Также опрос показал, что почти 70% украинцев верят в возможность вступления Украины в ЕС в перспективе 5 лет.
Опрос проводился 18-19 июня среди репрезентативной выборки 1200 совершеннолетних украинцев методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) по всей территории страны, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса и территорий, где на момент опроса отсутствовала украинская мобильная телефонная связь. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2,8%.
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