Зеленский рассказал, какие гарантии приемлемы для Украины, чтобы разминировать порты

Президент Владимир Зеленский заявил, что приемлемыми гарантиями для разминирования портов является оружие, которое Украина сможет разместить в регионе.

Об этом он сказал во время встречи с журналистами, передает "Суспільне".

По словам Зеленского, Турция может стать посредником в деблокаде портов по вывозу зерна.

"Мы готовы к вывозу зерна и мы ломаем риторику России, что это мы не хотим вывозить и провоцируем продовольственный кризис. Мы готовы, но нам нужен коридор безопасности", - сказал президент.

При этом, в ответ на вопросы, какие гарантии приемлемы для Украины, чтобы разминировать порты, он заявил: "Оружие, которое мы сможем разместить в регионе. Мы работаем над этим и получим противокорабельные системы. Это не угрозы. Это будут лучшие гарантии".

Зеленский добавил, что принять участие в деблокаде смогут страны, которым Украина доверяет и готовы рисковать.

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