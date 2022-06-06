"Мы даже понимаем, какой объем. Но мы понимаем, для чего нам это предлагали. Мы пока не готовы идти по этому формату и помогать нашим "дружественным" соседям", - заявил Зеленский журналистам в понедельник.
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Зеленский рассказал, какие гарантии приемлемы для Украины, чтобы разминировать порты
17:06 06.06.2022 |
Президент Владимир Зеленский заявил, что приемлемыми гарантиями для разминирования портов является оружие, которое Украина сможет разместить в регионе.
Об этом он сказал во время встречи с журналистами, передает "Суспільне".
По словам Зеленского, Турция может стать посредником в деблокаде портов по вывозу зерна.
"Мы готовы к вывозу зерна и мы ломаем риторику России, что это мы не хотим вывозить и провоцируем продовольственный кризис. Мы готовы, но нам нужен коридор безопасности", - сказал президент.
При этом, в ответ на вопросы, какие гарантии приемлемы для Украины, чтобы разминировать порты, он заявил: "Оружие, которое мы сможем разместить в регионе. Мы работаем над этим и получим противокорабельные системы. Это не угрозы. Это будут лучшие гарантии".
Зеленский добавил, что принять участие в деблокаде смогут страны, которым Украина доверяет и готовы рисковать.
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