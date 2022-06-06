Швеция поставит Украине противокорабельные ракетные системы малой дальности

Шведское правительство приняло решения о поставке украинской армии противокорабельных ракетных систем малой дальности RBS-17.

Об этом стало известно в ходе совместного брифинга министра обороны и министра финансов Швеции, которые отметили, что указанный тип вооружения был " специальным запросом украинского правительства".

"Правительство Швеции предложило передать Украине дополнительное оборонительное вооружение, в том числе ракетную систему Robot 17 (RBS-17 – ИФ-У)", - говорится в пресс-релизе, обнародованном на сайте шведского правительства.

В нем уточняется, что Украине также будут переданы автоматические винтовки AG 90 и боеприпасы к ним, 5 тыс. легких противотанковых пусковых установок.

По информации издания Militaryleak, RBS 17 (Robotsystem 17) - это шведский вариант ракеты класса "воздух-земля" AGM-114C Hellfire. Она была адаптирована для противокорабельной роли и может запускаться с кораблей ВМС или с наземного огневого поста.

"RBS-17 используется подразделениями шведской амфибийной бригады для затруднения проникновения противника на корабли или в порты шведского архипелага. Ракеты могут эффективно использоваться против надводных целей противника при десантировании. Ракеты RBS-17 могут заполнить пробел для поражения противника в упор, поскольку ракеты Harpoon и Neptune не могут поразить корабль на таком близком расстоянии из-за ограничений "минимальной дальности", - подчеркивает издание.