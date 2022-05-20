В МИД подтвердили информацию о «мирном плане» Италии

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили информацию о том, что Италия предложила свое видение, как можно прекратить войну, и что эти предложения изучаются.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал в комментарии спикер МИД Олег Николенко.

"Итальянская сторона действительно поделилась своим видением путей прекращения войны России против Украины. Соответствующие предложения сейчас изучаются. Мы приветствуем любые международные усилия, которые помогут восстановить мир на украинской земле и в Европе. В то же время любое политическое решение должно базироваться на уважении суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", - отметил спикер.

Он добавил, что Украина высоко ценит поддержку Италии в рамках ЕС и двустороннем уровне.

Накануне премьер-министр Италии Марио Драги призвал к срочному прекращению огня в Украине, чтобы начать серьезные переговоры по прекращению войны. Он сказал, что Италия сделает все возможное, чтобы способствовать урегулированию войны путем переговоров, но любое соглашение должно иметь полную поддержку Украины, чтобы быть устойчивым.

Драги не упомянул прямо о том, продолжит ли Италия поставлять оружие Киеву, против чего выступают "Движение 5 звезд" и права "Лига", ключевые стороны его многопартийной коалиции.

В то же время итальянское издание La Repubblica получило от своих источников информацию о том, что Италия якобы подготовила документ с предложениями о прекращении войны в Украине и передала его генсеку ООН.

По данным журналистов, в нем четыре ключевых пункта-этапа - прекращение боевых действий и начало переговоров при содействии международной группы содействия, собственно переговоры, в которых предлагают обсудить военный нейтралитет Украины с поддержкой других стран, действовавших как гаранты, и с возможностью вступления в ЕС. Отдельно предлагают обсуждать все вопросы ОРДЛО и Крыма, хотя и не подвергая сомнению их принадлежность Украине. Четвертым пунктом Италия предлагает новый многосторонний договор для поддержания мира и безопасности в Европе, который мог бы предотвратить конфликты в будущем.