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Канцлер Германии признал, что не едет в Киев из-за Штайнмайера
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не хочет ехать в Киев, пока там не побывает президент Франк-Вальтер Штайнмайер.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesschau.
Канцлера Олафа Шольца в течение недель критиковали за его действия во время войны в Украине. После недель колебания по поставкам тяжелого вооружения на прошлой неделе произошел разворот и было положительное решение по поставкам зенитных танков.
Существует также критика, что в отличие от многих других западных руководителей он еще не приехал в Киев, чтобы показать свою поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому. В программе ZDF "Что теперь, господин Шольц?" Шольц защищал свой курс.
На вопрос, когда он поедет в украинскую столицу, канцлер сказал, что все еще считает "достаточно беспрецедентным событием", что федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер "был исключен". "Это мешает делу" - сказал Шольц.
В середине апреля визит Штайнмайера сорвался, поскольку украинская сторона его не пригласила. Он хотел поехать в Киев с главами государств Польши, Латвии, Эстонии и Литвы, которые в конце концов уехали без него.
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13.04.22 Немецкие политики раскритиковали Киев за отказ от визита Штайнмайера
Немецкие политики выражают разочарование и недовольство решением Киева отклонить визит президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в украинскую столицу.
Посол Украины Андрей Мельник подверг резкой критике отказ Шольца ехать в Киев. "Играть в обиженную сосиску - звучит не очень по-государственно. Речь идет о жесточайшей войне на уничтожение со времен нападения нацистов на Украину, это не детский сад" - заявил он.
Шольц отметил, что нельзя сказать такой стране, как Германия, "оказывающая столько финансовой помощи, столько военной помощи, которая нужна, когда речь идет о гарантиях безопасности, которые важны для Украины в будущем", что "президент не может приехать".
Он не возразил, когда заместитель главного редактора ZDF Беттина Шаустен, бравшая у него интервью, заметила, что "первым в Киев должен поехать президент, а потом, пожалуй, и вы поедете".
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