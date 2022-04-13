Финансовые новости
- |
- 13.04.22
- |
- 14:15
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Немецкие политики раскритиковали Киев за отказ от визита Штайнмайера
Немецкие политики выражают разочарование и недовольство решением Киева отклонить визит президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в украинскую столицу.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Süddeutsche Zeitung.
Глава комитета Бундестага по иностранным делам от Социал-демократической партии Михаэль Рот, который во вторник посетил Украину с депутатами от коалиции Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн (Свободная демократическая партия) и Антоном Гофрейтером (Зеленые), выразил раздражение. "Мы получили это сообщение, когда уже были в Украине. Я сначала не мог в это поверить. Сейчас важно оставаться на связи. Я очень разочарован этим отказом. Это тоже неоправданно по отношению к главе нашего государства", - заявил он.
Лидер фракции СДПГ Рольф Мютценич сказал: "Поездка федерального президента в Киев была бы очевидным внешнеполитическим знаком солидарности. Я все еще убежден, что визит федерального президента мог бы подчеркнуть постоянную поддержку нашей страны".
Депутат от СДПГ и бывший заместитель председателя партии Ральф Штегнер написал в Twitter: "Визит главы нашего государства в Украину выразил бы солидарность Германии с Украиной, в которую вторглась армия Путина". В критике политики Штайнмайера по отношению к России не хватает "политического содержания", отметил Штегнер. Такие ошибки, как высокая зависимость от российских поставок энергии, будут устранены, добавил он.
Вице-президент Свободной демократической партии Вольфганг Кубицки отреагировал резкой критикой: "Я не могу представить, чтобы канцлер правительства, поддерживаемого СвДП, приехал в страну, которая объявляет главу нашей страны нежелательным лицом", - сказал Кубицки, выразив понимание руководству Украины, которое борется выживание. "Но всему есть пределы. Я не думаю, что президенту Украины Владимиру Зеленскому хорошо посоветовали отклонить предложение такого визита из Германии", - отметил он.
Лидер парламентской группы Левых Дитмар Барч написал в Twitter, что каждый может критиковать Штайнмайера. "Но: презирать главу немецкого государства и в то же время выдвигать ежедневные требования к Германии, по моему мнению, неправильно, также учитывая жестокую войну Путина", - заявил он.
С другой стороны, Ральф Фюкс, бывший глава Фонда Генриха Белля, приближенный к Зеленым, с пониманием отнесся к решению Киева. "Вместо того чтобы реагировать оскорбленно, мы должны осознать, насколько глубоки разочарование и горечь по поводу немецкой политики не только в Киеве", - написал он в Twitter. Недавно Фюкс ездил в Украину со своей супругой Марилуизе Бек, бывшим депутатом Бундестага от Зеленых и экспертом из Восточной Европы.
Представитель Зеленых по политике безопасности в Бундестаге Сара Нанни также проявила понимание: "Только тех, кто совершенно не в теме, может серьезно удивить пренебрежение этим приглашением. Вам это может не нравиться. Но это не должно удивлять кого-либо. Даже самого Штайнмайера".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Оружие - главное, что нужно Украине сейчас: итоги Совета ЕС
|США и Британия проверяют информацию о применении россиянами химического оружия в Мариуполе
|Всемирный банк ждет падения ВВП Украины в 2022г на 45,1% и роста бедности в 11 раз
|Евросоюз передал Киеву опросник для получения статуса кандидата
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Немецкие политики раскритиковали Киев за отказ от визита Штайнмайера
|Байден впервые назвал действия РФ геноцидом
|Канцлера Олафа Шольца пригласили в Киев вместо президента ФРГ
|Баканов подтвердил задержание Медведчука
|Штайнмайер подтвердил, что в Киеве считают нежелательным его визит
|Полномочия Сытника на посту директора НАБУ истекают 16 апреля – НАБУ
Это интересно
|Ночь предстала в цвете — нейронную сеть научили раскрашивать изображение с камер ночного видения
|Nissan и NASA совместно создают новый твердотельный элемент
|Microsoft захватила домены, использовавшиеся APT28 для атак на Украину
|Тайвань поэтапно откажется от транспорта с ДВС к 2040 году
|Acer решила остановить свою деятельность в России
|В будущем Tesla выпустит роботизированные такси, а пикапы и роботов начнёт производить в 2023 году
|Microsoft рассказала, как повысит безопасность Windows 11 — чипы Pluton, автоблокировка драйверов с уязвимостями и другое