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Парламент Италии поддержал поставки оружия в Украину практически единогласно – премьер
Глава правительства Италии Марио Драги сообщил о единогласной поддержке итальянским парламентом поставки оружия в Украину и перспективах усиления санкционного давления на РФ.
"Решение об отправке оружия было принято в парламенте практически единогласно… Санкции необходимы для ослабления агрессора, но не могут остановить войска в краткосрочной перспективе. Для этого нам нужно помогать украинцам напрямую, что мы и делаем. Не сделать этого было бы равносильно тому, чтобы сказать им: сдавайтесь, принимайте рабство и подчинение – это противоречит нашим европейским ценностям солидарности. Вместо этого мы хотим позволить украинцам защищать себя", - сказал Драги в интервью итальянскому изданию "Corriere della Sera".
Глава правительства Италии назвал украинское сопротивление героическим и отметил, что "нет никаких признаков того, что украинский народ смирится с российской оккупацией".
В то же время он отметил, что позиция всех союзников по НАТО по-прежнему состоит в том, чтобы избегать прямого вовлечения Европы в войну.
По словам Драги, он общался с президентом РФ Владимиром Путиным после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, и на призывы обсудить мир с президентом Украины Владимиром Зеленским тот ему ответил, что "время для этого еще не пришло". А после убийств в Буче Киевской области премьер Италии пришел к выводу, что диалог с главой РФ бесполезен. "Я начинаю думать, что правы те, кто говорит: вам бесполезно с ними разговаривать, вы только время теряете", - сказал он.
Премьер Италии отметил, что Европейская комиссия и все союзники убеждены в эффективности санкций против РФ.
"Европа покупает более половины газа, экспортируемого Россией. Рыночная власть Европейского Союза над Москвой - это оружие, которое можно использовать… Европа продолжает финансировать Россию, покупая нефть и газ, в том числе по цене, не имеющей отношения к затратам на добычу. Введение потолка цены на российский газ, как это предлагает Италия, — это способ усилить санкции и одновременно минимизировать издержки для нас, которые их вводят", - сказал он.
"Мы больше не хотим зависеть от российского газа, потому что экономическая зависимость не должна стать политической подчиненностью. Для этого нам необходимо диверсифицировать источники энергии и найти новых поставщиков… Диверсификация возможна и осуществима в относительно короткие сроки, быстрее, чем мы предполагали всего месяц назад", - добавил Драги.
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