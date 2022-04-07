Фигурант нападения на журналистов Мецгер может стать заместителем министра экономики – «Схемы»

Бывший глава правления государственного Укрэксимбанка Евгений Мецгер, обвиняемый по уголовному делу о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов, может быть назначен заместителем главы Минэкономики.

Такое предложение на имя премьер-министра Дениса Шмыгаля 5 апреля внесла первая вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко. Письмо за подписью Свириденко есть в распоряжении "Схем".

"Министерство экономики Украины вносит предложение о назначении Мецгера Евгения Владимировича на должность заместителя Министра экономики Украины", - говорится в письме за подписью Свириденко, в котором она также просит о соответствующем представлении Кабинета Министров Украины.

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Похоже, слово «ДНР» таит в себе какую-то большую тайну Укрэксимбанка. Именно оно стало тем триггером, который вызвал вспышку Мецгера против журналиста «Схем».



Журналисты обратились к Свириденко с вопросами по ее инициативе назначить своим заместителем Мецгера, и ожидают ответа.

Также Радио Свобода обратилось с запросом на имя премьер-министра Шмыгаля с просьбой о комментарии.

"Из письма за подписью Свириденко также следует, что в настоящее время Мецгер является советником на общественных началах министра инфраструктуры Александра Кубракова.

Впоследствии в комментарии журналистам в коммуникационном офисе Дениса Шмыгаля сообщили, что в офис самого премьер-министра письмо еще не поступало. "Премьер-министр также не проводил собеседования с указанным лицом", - сообщили в Шмыгале.

Активисты проекта "Зупини Лося" фиксировали, как Мецгер за рулем автомобиля нарушал правила дорожного движения именно возле Министерства инфраструктуры", - добавляют журналисты.

Напомним:

4 октября "Схемы" сообщили о нападении в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с главой правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете. Мецгеру не понравилось один из вопросов журналиста-расследователя Кирилла Овсяного, после чего он приказал охране "убрать камеры" и "достать из них кассеты". Журналист смог записать то, что происходило на аудио.





Представители редакции, прибыв на место происшествия, вызвали полицию и написали заявление о препятствовании журналистской деятельности. Государственный "Укрэксимбанк" обвинил журналистов "Схем" в попытке противоправно завладеть информацией с ограниченным доступом и добавил, что планирует обратиться к правоохранителям.