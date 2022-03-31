«Столько, сколько нужно»: генсек НАТО рассказал, как долго Альянс готов предоставлять оружие Украине

Североатлантический альянс будет помогать Украине оружием "столько, сколько необходимо", учитывая значение этой войны для демократического мира.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал генсек НАТО на пресс-конференции в ответ на вопросы журналистов о том, есть ли какие-то ограниченные временные рамки, в течение которых Альянс готов оказывать военную поддержку.

"Нам нужно продолжать поставки оружия Украине, союзники продолжают это делать и будут продолжать столько, сколько необходимо. Это важно, потому что Украина воюет за свободу, за демократию, за наши общие ценности", - ответил Йенс Столтенберг

Он напомнил, что с этим согласились на последнем саммите НАТО.

"Мы должны делать это, потому что мы видим, что Россия продолжает пытаться решить ситуацию военным путем. Хорошо, что идут переговоры, но до сих пор мы не видели реального изменения главной цели России - стремления к развязке военным путем", - добавил Столтенбенг.

Столтенберг уклонился от ответа на прямой вопрос украинской корреспондентки о том, рассматривают ли в НАТО предоставление Украине наступательного вооружения с учетом перелома в войне, напомнив об уже предоставленных видах вооружения и отметив, что это сыграло значительную роль в том, что украинским военным удалось сдержать наступление. .