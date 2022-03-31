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Генсек НАТО избежал ответа на вопрос о наступательном вооружении для Украины
Генсек НАТО Йенс Столтенберг уклонился от ответа на вопрос о предоставлении Украине наступательного вооружения, отметив, что предоставленная Альянсом помощь уже играет роль на поле боя.
Об этом он сказал на пресс-конференции, посвященной отчету о деятельности НАТО в 2021 году, сообщает "Европейская правда".
"Союзники НАТО увеличили свою военную поддержку Украины после вторжения, предоставляя усовершенствованные системы оружия, системы ПВО, противотанковое оружие, боеприпасы, горючее и другие типы оружия и военной поддержки.
Это уже каждый день играет свою роль на поле битвы. Конечно, это оборудование, эти поставки - ключевые для успехов, которые украинская армия продемонстрировала с начала вторжения пять недель назад", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности поставки наступательного оружия Украине.
Столтенберг напомнил, что союзники НАТО поддерживали вооруженные силы Украины в течение многих лет, научили десятки тысяч украинских солдат, которые сейчас на линии фронта борются с российским вторжением.
"Это помогло украинской армии стать сильнее, лучше экипированной, лучше обученной. Но прежде всего речь идет об отваге, преданности украинских солдат, мужчин и женщин в форме, которые позволили им противостоять силам российского вторжения. И эта сила, преданность и отвага Вооруженных сил Украины поразила и вдохновила весь мир", - заявил генсек НАТО.
Как сообщалось, в правительстве Британии намекнули, что размышляют над предоставлением Украине наступательного вооружения, учитывая необходимость выгонять российские войска с оккупированных территорий.
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