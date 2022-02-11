ВС отменил обвинения активиста Стерненко за хранение одного патрона ввиду малозначительности

Верховный суд Украины отменил обвинения в отношении активиста Сергея Стерненко, который получил 1 год условно по статье о незаконном обращении с оружием, сообщает пресс-служба юридической компании "Миллер".

"Верховный Суд отменил обвинения в отношении Сергея Стерненко за хранение одного патрона в связи с малозначительностью деяния… Адвокаты Стерненко доказали – хранение одного патрона не несет такой общественной опасности, предусмотренной ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами)", - говорится в сообщении, обнародованном в фейсбуке в четверг.

В то же время, Верховный суд оставил без изменений решение предыдущих инстанций, касающееся похищения и лишения свободы экс-депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича (указанное решение признает Сергея Стерненко и Руслана Демчука виновными, однако освобождает их от ответственности в связи с истечением срока давности для привлечения к ответственности по этой статье).

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Если Банковая упорно делает вид, что не замечает нарастающую волну акций в защиту Стерненко, это позволяет предположить некую режиссуру у всех этих событий.



Как сообщалось, 23 февраля 2021 года Приморский районный суд Одессы приговорил Стерненко к 7 годам лишения свободы, признав виновным в похищении Щербича. Кроме того, по решению суда, у активиста конфискована половина всего принадлежащего ему имущества. После оглашения приговора Стерненко в Киеве проходили протестные акции в поддержку активиста.

5 марта Стерненко подал апелляцию на судебный приговор, которую передали на рассмотрение в Одесский апелляционный суд.

Позднее Одесский апелляционный суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест Стерненко и Демчуку по делу о похищении депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича.

31 мая 2021 года Одесский апелляционный суд снял обвинения с активиста Сергея Стерненко по статье о разбойном нападении на депутата Лиманского поселкового совета Сергея Щербича и назначил условное наказание (1 год) по статье о незаконном обращении с оружием.

27 августа Сергей Стерненко подал кассационную жалобу на приговор Одесского апелляционного суда.