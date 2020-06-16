Контролируемый протест. Кто и зачем делает великомученика из одессита Стерненко

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Если Банковая упорно делает вид, что не замечает нарастающую волну акций в защиту Стерненко, это позволяет предположить некую режиссуру у всех этих событий.

В понедельник Шевченковский райсуд Киева c 10:00 избирал меру пресечения одесскому активисту Сергею Стерненко. У здания суда произошли столкновения с полицией. После 21:40 судья объявил решение: домашний арест на 60 суток.

Вообще же судебное заседание вызвало немалый резонанс. И трудно отделаться от впечатления, что общественный интерес к делу Стерненко кем-то искусственно подогревается. Однако остается вопрос: кому и зачем это надо.

Эластичное дело

Сергею Стерненко сейчас 25 лет. В 2014-м он был активным участником Евромайдана в Одессе, затем защищал город от попыток захвата его пророссийскими боевиками. В ноябре 2017-го был одним из участников акции против застройки территории Летнего театра. После этого на него были совершены три нападения. Третье из них произошло поздно вечером 24 мая 2018 г. Тогда на Стерненко напали двое, в итоге одного из них (Ивана Кузнецова) Стерненко смертельно ранил (второй сбежал и сейчас прячется где-то за границей). Стерненко и его адвокаты уверяют, что он действовал в порядке самозащиты, а значит, никакого наказания понести не должен. Следствие придерживается другой версии - об умышленном убийстве, за которое положено от 7 до 15 лет тюрьмы.

Ту черту, которая отделяет самозащиту от умышленного убийства, украинское законодательство определяет очень расплывчато. То есть оно настолько эластичное, что позволяет или признать человека невиновным, или засадить его на срок до 15 лет. И это только половина проблемы, потому что другая половина - это пресловутое телефонное право. То есть решать, какой срок выбрать - 0 лет, 7 или 15 - судья будет, возможно, даже не на свое усмотрение, а с оглядкой на мнение какой-то важной персоны, которая ему позвонит.

Интерес Портнова

Стоит отметит, что 15 лет - это не предел. Потому что сторона Кузнецова, считающая его жертвой Стерненко, намерена требовать еще более жесткой квалификации уголовного преступления, предусматривающей пожизненное тюремное заключение. Об этом заявил бывший замглавы администрации Януковича Андрей Портнов, который проявляет в связи с этим делом большую публичную активность. Помогают ему раскручивать кампанию за "максимальное наказание" Стерненко такие персонажи, как Анатолий Шарий и нардепы из фракции "слуг народа" Александр Дубинский и Максим Бужанский.

Сам Стерненко связывает с Портновым не только эту кампанию в медиа, но и вообще саму попытку его посадить. Нельзя исключать, что у Портнова действительно длинные руки. И что у него есть свои люди и в СБУ, и в прокуратуре, и в судах, чтобы довести дело до логического конца, то есть до посадки Стерненко.

Зачем это нужно Портнову и его сообщникам, в общем-то понятно. Да они этого и не скрывают. Они получат от этого глубокое удовлетворение - в разных смыслах этого слова. Ну и заодно покажут всем активистам, "где их место".

Интерес Банковой

Конечно, эта версия довольно убедительна, но все же она вызывает некоторые сомнения. Главный вопрос - а зачем Банковой подыгрывать Портнову. Владимир Зеленский от посадки Стерненко не получит никаких политических бонусов, одни только имиджевые потери из-за шумных и ярких перфомансов, организуемых активистами в защиту Стерненко.

Если бы на Банковой хотели замять это дело, наверное, было бы достаточно позвонить главе СБУ Ивану Баканову и генпрокурору Ирине Венедиктовой. И все остальное было бы уже, как говорится, делом техники.

Правда, тут можно возразить, что Банковая просто пустила эту ситуацию на самотек. Дескать, есть и гораздо более серьезные проблемы, которые в нынешнем бардаке остаются не только без решения, но даже без внимания со стороны Зе-власти.

Однако имидж - это как раз то, что заботит Зеленского в первую очередь. И если Банковая упорно делает вид, что не замечает нарастающую волну акций в защиту Стерненко, это позволяет предположить некую режиссуру у всех этих событий.

Возможно, кто-то в Зе-власти (например, тот же Баканов) имеет рычаги влияния на Стерненко. И сейчас специально лепит из Стерненко лидера или, скорее, символ протестов на случай потребности именно в контролируемых протестах.

Такая потребность возникает, например, тогда, когда нужно отвлечь общественное внимание от чего-то более важного. То ли от ареста Петра Порошенко, то ли от подачи воды в Крым, то ли от какой-то серьезной зрады по Донбассу. Да мало ли сколько всяких сюрпризов сейчас готовятся под шумок борьбы с пандемией коронавируса и экономическим кризисом.

Возможен и более системный подход. То есть для Стерненко могут готовить роль или предводителя, или знамени будущих протестов против всех будущих зрад. Коротко говоря, задача в том, чтобы люди внимали призывам, идущим от Стерненко, а не от Порошенко или, скажем, от "Руху опору капітуляції".

Если для Стерненко готовят роль знамени протестов - что ж, тогда его все-таки посадят. А "от имени и по поручению его" будут выступать другие люди, о которых украинцы не будут знать ничего кроме того, что это "команда Стерненко".

Если же для Стерненко готовят роль вождя - тогда его отпустят в самый кульминационный момент. Когда интрига вокруг дела Стерненко затянется в тугой узел. И вся страна будет в исступлении ждать развязки. Тогда все скажут: власть отпустила Стерненко, потому что побоялась, значит, он - единственный, кого она боится, значит, за ним можно идти.

Конечно, тут нельзя дать 100%-ной гарантии, что все обстоит именно так. Но правдоподобность этой версии тем выше, чем выше вероятность того, что в Украине возникнут серьезные поводы для массовых протестов. И если власть серьезно готовит зраду - то она наверняка думает и о том, как бы взять под контроль возможные протесты.