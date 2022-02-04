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Шкарлет: МОН отменило приказ о повторном конкурсе на должность президента НаУКМА
08:56 04.02.2022 |
Приказ Министерства образования и науки Украины об объявлении повторного конкурса на должность президента Национального университета "Киево-Могилянская академия" (НаУКМА) отменен, сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.
"Это решение (об отзыве приказа МОН об объявлении повторных выборов президента НаУКМА – ИФ) уже реализовано", - написал Шкарлет в Телеграм-канале в ночь на пятницу. Соответсвующий документ размещен на сайте ведомства.
Он добавил, что процесс и результаты волеизъявления сообщества НаУКМА во время последнего тура выборов президента заведения будут в дальнейшем проработаны рабочей группой во главе с почетным президентом НаУКМА Вячеславом Брюховецким.
"Принято решение о невмешательстве правительства, в частности в лице МОН, в указанную процедуру. А предложенные рабочей группой варианты решения ситуации от имени сообщества Национального университета "Киево-Могилянская академия" будут считаться выходящими из полномочий и университетской автономии заведения и будут также реализованы", – подчеркнул министр.
"Уверен, что преподаватели вместе со студентами продемонстрируют сплоченность, не допустят кризис образовательного процесса и других рисков для дальнейшего развития одного из ведущих УВО Украины", – выразил надежду Шкарлет.
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Минобразования вместо подписания приказа о назначении президентом НАУКМА выигравшего выборы Сергея Квита назначило новый конкурс. Дело может дойти до студенческой забастовки.
Ранее сообщалось, что органы студенческого самоуправления НаУКМА объявили забастовку и намерены выйти в пятницу, 4 февраля, на пикет.
Согласно заявлению, по инициативе студентов вуза создан стачечный комитет по организации акций протеста против решения Шкарлета.
В стачечный комитет присоединились представители органов студенческого самоуправления, а именно Студенческой коллегии и Конференции студентов, руководители студенческих организаций, представители преподавателей и работников университета.
Также сообщается, что 4 февраля под зданием Кабинета министров пройдет митинг "Министр временный, Могилянка - вечна!".
Как сообщалось, 2 февраля Минобразования объявил повторный конкурс на занятие должности президента вуза, выборы должны состояться 27 апреля.
Отмечается, что такое решение принято из-за того, что по результатам заседания экспертно-кадровой комиссии министерства установлены нарушения законодательства и Устава университета в процессе проведения выборов Киево-Могилянской академия.Набсовет Киево-Могилянской академии осуждает решении Минобразования об объявлении повторного конкурса на должность президента вуза.
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