Неправильный президент. Зачем Шкарлет подставляет Зеленского с Могилянкой

Денис Сарбей / Деловая столица

Минобразования вместо подписания приказа о назначении президентом НАУКМА выигравшего выборы Сергея Квита назначило новый конкурс. Дело может дойти до студенческой забастовки.

Киево-Могилянская академию, один из самых известных и престижных украинских вузов, попала в пренеприятное положение, более того - скандал разрастается на глазах. Дело в том, что 27 января состоялись выборы президента академии, на которых, согласно официально установленным избирательной комиссией результатам, победил нынешний глава Нацагенства обеспечения качества высшего образования Сергей Квит, набравший 52,8% голосов против 42,92% у конкурента, декана факультета экономических наук Александры Гуменной, которая на момент выборов также являлась и.о. президента НаУКМА. Следуя букве статьи 42 закона о высшем образовании, МОН оставалось лишь подтвердить избрание нового руководителя вуза соответствующим приказом.

Однако в Министерство образования обратилась Гуменная, заявив, что во время организации и проведения выборов были нарушены требования законодательства по вопросам избрания руководителя вуза, что делает невозможным объективное установление результатов голосования.

Провокация с попыткой срыва выборов через повреждение и кражу одной из урн для голосования действительно имела место. По словам профессора Алексея Гараня, во время выборов 11 неизвестных мужчин пытались сорвать голосование, похитив одну урну с бюллетенями и влив в нее зеленую жидкость.

"Полиция оперативно приехала, патрульные вскоре нашли и вернули похищенную урну, которая, как оказалось, не была повреждена", - рассказал "ДС" Гарань.

Он также заявил, что выборы прошли штатно, а при подсчете голосов были соблюдены все нормы закона. Избирательная комиссия коллегиально приняла решение о том, что все урны и все бюллетени могут быть учтены для установления результатов выборов.

Избирательная комиссия единогласно признала выборы состоявшимися. Немаловажно, что протокол с результатами, кроме членов комиссии, подписали и кандидаты в президенты вуза. То есть Гуменная сначала согласилась со своим проигрышем.

"Решение по результатам выборов должно быть оформлено в соответствующем приказе МОН, хотя непонятно, что может быть там в этой ситуации написано. Если там не будет речи о назначении ректором Могилянки Квита, как победителя выборов, это будет означать нарушение 42 ст. закона о высшем образовании. Напомню, что ректора государственного университета в Украине выбирают, а не назначают. И в этом процессе функция МОН чисто формальная: просто назначить на должность ректора того, за кого проголосовало большинство на выборах - рассказал "ДС" бывший заместитель министра образования Егор Стадный. - Есть исключительный перечень случаев, когда победитель не может быть назначен, и все они касаются того, что победитель не прошел так называемую спецпроверку, в частности, из-за непогашенной судимости и пр. То есть у МОН вообще нет права, полномочий что-либо оценивать, воспринимать или не воспринимать то, как прошли выборы. Если же кто-то в министерстве считает, что выборы были с нарушениями, то они могут лишь подать заявление в правоохранительные органы, которые будут устанавливать законность этих выборов".

А Шкарлет - против

Тем не менее 28 января МОН приняло решение возложить временное исполнение обязанностей президента НаУКМА на декана юридического факультета Дениса Азарова, ссылаясь на эпизод с попыткой срыва выборов и необходимостью "разобраться". Комментируя ситуацию, министр образования Сергей Шкарлет заявил, что признать выборы, проходившие не в соответствии с процедурой, министерство не может. "Все эти нарушения изложены наблюдателем, который от МОН находился в учреждении высшего образования и наблюдал за этими выборами", - подчеркнул он.

А вечером 2 февраля появилась новость о том, что Минобразования официально объявило новый конкурс. Шкарлет прикрылся решением экспертно-кадровой комиссии министерства, которая обнаружила некие "нарушения законодательства Украины и Устава университета в процессе проведения выборов".

Местью со стороны министра называет действия МОН глава фундации DEJURE Михаил Жернаков. "Инцидент, произошедший на выборах, очевидно, используется МОН и Сергеем Шкарлетом, чтобы не дать подписать контракт и не допустить Сергея Квита к исполнению обязанностей ректора. Можно предположить, что это месть со стороны главы МОН Квиту, под чьим руководством Нацагенство обеспечения качества высшего образования зафиксировало плагиат в диссертации Шкарлета", - считает эксперт.

Могилянское сообщество отправило обращение в министерство, в котором, в частности, говорится: "Избирательная комиссия и Оргкомитет по выборам президента НаУКМА, Ученый совет НаУКМА, Конференция студентов и другие студенческие организации НаУКМА, Наблюдательный совет университета, Ассоциация выпускников НаУКМА, члены могилянского сообщества, партнеры Академии засвидетельствовали единство в признании результатов выборов президента НаУКМА. Ожидаем от Министерства образования и науки Украины скорейшего завершения формальных процедур для подписания контракта с избранным президентом НаУКМА Сергеем Квитом".

Любопытно, что с победой на выборах Сергея Квита успел поздравить председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. Однако позже он разместил на своей страничке в ФБ весьма двусмысленный комментарий: "Не могу стоять в стороне от будущего Национального университета "Киево-Могилянская академия". Я всегда был и остаюсь сторонником университетского самоуправления, по которому только сообщество университета имеет право выбирать себе руководителя. И потому я, как бывший профессор Могилянки, как ученый, как человек, искренне заинтересован в том, чтобы долгий избирательный процесс президента НаУКМА завершился, и один из самых мощных вузов наконец честно и прозрачно получил своего руководителя".

В то же время студенческое сообщество Могилянки, известное своей свободолюбивой позицией, собирает силы для будущей возможной забастовки и пикетирования министерства, позиция которого вызывает недоумение. Студенческая забастовка в Могилянке - событие, без которого наверняка хотелось бы обойтись "слугам" и их предводителю Владимиру Зеленскому, утопающему в новых зашкварах. То есть Шкарлет, ранее пользовавшийся доверием Зеленского, сейчас фактически подставил своего президента. А Могилянку, вполне возможно, в ближайшие месяцы ждут не новые выборы, а судебный процесс, в ходе которого в защиту избранного президента НАУКМА наверняка захочет выступить большинство политических оппонентов Зеленского.