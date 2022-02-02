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Генпрокурор поручила НАБУ начать уголовное производство в отношении нардепа Трухина
10:12 02.02.2022 |
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова дала поручение зарегистрировать уголовное производство в отношении народного депутата Александра Трухина (фракция "Слуга народа").
"Без промедлений дала поручение зарегистрировать уголовное производство. К сожалению, речь уже идет не только об участии в ДТП. Совершенно очевидно, что вопросов для изучения гораздо больше. Подследственность определяю за НАБУ", - написала Венедиктова в соцсети Facebook в среду.
Как сообщалось, журналисты издания "Украинская Правда" обнародовали видео с камер полицейских, которые оформляли ДТП с участием народного депутата Александра Трухина (фракция "Слуга народа"), где зафиксирован факт предложения правоохранителям взятки в $150 тыс. за возможность оставить место ДТП. На видео Трухин обращается к полицейскому со словами "давай я тихонько в лес уйду", а затем обещает "поговорить" с главой МВД Денисом Монастырским.
Министерство внутренних дел Украины отметило, что уголовные производства с участием народных депутатов в качестве подозреваемых относятся к подследственности Государственного бюро расследований.
"Поэтому подчеркиваем, что все попытки представлять суть дела так, что якобы народный депутат Украины Александр Трухин о чем-то пытался "договориться" с министром внутренних дел Украины не соответствуют действительности", - подчеркнули в МВД.
ДТП с участием Трухина произошло на Бориспольской трассе 23 августа. Автомобиль Audi на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей.
Ряд СМИ после этого сообщили, что за рулем Audi находился Трухин, однако впоследствии удалили эту информацию.
31 августа Нацполиция сообщила, что дело будет расследоваться Государственным бюро расследований.
И.о. директора Государственного бюро расследований (ГБР) Алексей Сухачев заявил, что следствие в деле по факту ДТП с участием народного депутата Трухина пока еще не получило информацию, которая бы помогла установить, кто был за рулем автомобиля во время происшествия.
26 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что экспертиза относительно участия Трухина в ДТП на предмет пребывания его за рулем автомобиля, состоится в ближайшее время.
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