Лондон грозит арестом имущества олигархов за вторжение РФ в Украину

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс не исключила введения любых санкций за военную агрессию России против Украины, в том числе штрафных мер против российских олигархов. Окружению президента РФ Владимира Путина будет "негде спрятаться", если Москва начнет вторжение в Украину,предупредила Трасс в если Москва начнет вторжение в Украину, в воскресенье, 30 января. "Приоритет номер один - удержать Владимира Путина от этих действий", - подчеркнула глава британского МИДа.

В ближайшую неделю Лондон огласит меры, направленные на усовершенствование санкционного законодательства, сообщила Лиз Трасс. Она пояснила, что в настоящее время Великобритания может вводить санкции лишь против тех, кто напрямую вовлечен в деятельность по дестабилизации Украины, но в будущем под санкции могут подпасть любые лица и компании, которые представляют интерес для Кремля и служат ему опорой.

"Ничто не исключено", - категорично ответила глава британского внешнеполитического ведомства на вопрос о возможных мерах против имущества российских бизнесменов, проживающих в Соединенном Королевстве. Деталей готовящегося законопроекта Лиз Трасс не раскрыла. Кроме того, она предупредила, что в случае российского военного удара Великобритания направит в Украину оружие и финансовую поддержку.

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