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Роман Абрамович стал гражданином Португалии
09:51 20.12.2021 |
Российский миллиардер Роман Абрамович получил гражданство Португалии как потомок местного еврейского сообщества. Об этом сообщило португальское издание Público, а позже подтвердил порталу Forbes и агентству Рейтер представитель бизнесмена. У Абрамовича также есть гражданство России и Израиля.
По данным Público, 55-летний миллиардер и владелец футбольного клуба "Челси" смог получить гражданство европейской страны путем натурализации как потомок общины сефардских евреев.
Процесс получения гражданства начался 16 октября 2020 года и завершился 30 апреля, согласно документам в регистрационном офисе, которые видел корреспондент издания.
"Абрамович стал гражданином Португалии в начале этого года благодаря португальскому "Закону о возвращении", который позволяет потомкам сефардских евреев (выходцев из Испании и Португалии) и евреев конверсо (тех, что были насильно обращены в христианство) получить португальское гражданство", - подтвердил РБК источник в окружении бизнесмена.
На странице Романа Абрамовича в "Википедии" сейчас есть информация о том, что его бабушка и дедушка по отцовской линии были потомками сефардских евреев и носили фамилии сефардского происхождения.
Обладатель состояния в 14,2 миллиарда долларов, Абрамович находится на 142 месте в списке богатейших людей мира по версии журнала Forbes. Он также теперь самый богатый человек Португалии, сообщает Público.
В 2018-м году Абрамович, ранее проживавший в Великобритании, столкнулся с трудностями продления британской визы, но вскоре переехал в Тель-Авив, получив израильский паспорт в соответствии с законом о возвращении.
Абрамович активно жертвует на проекты еврейских общин по всему миру. В России он возглавляет попечительский совет Федерации еврейских общин и Еврейского музея и центра толерантности.
По данным Publico, в последние годы Абрамович тесно сотрудничал с португальской еврейской общиной города Порту.
До конца XV века в Испании жила еврейская община численностью около 300 тыс. человек, однако в 1492 году католические монархи поставили их перед выбором - стать христианами или покинуть страну. После этого десятки тысяч евреев переехали в Португалию, но в 1496 году они начали подвергаться преследованиям и депортациям и там.
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