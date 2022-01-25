Только половина украинцев воспринимают накопление российских войск на границе как реальную угрозу вторжения – КМИС

48,1% украинцев воспринимают накопление российских войск на границе как реальную угрозу вторжения на территорию Украины зимой-весной 2022 года, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 20-21 января 2022 года.

При этом 39,1% респондентов считают, что угрозы вторжения нет, 12,8% затруднились с ответом.

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Это обращение явно рассчитано на ядерный электорат Зеленского. На тех, кто в случае нового российского вторжения не пойдет защищать Украину. На тех, кто избрал Зеленского именно для того, чтобы он обо всем договорился с Путиным.



В то же время, в период с 13 по 16 декабря 2021 года процент воспринимающих сосредоточение российских войск на украинских границах как угрозу вторжения составлял 49,2, отрицательно ответили 41,4%, затруднились с ответом 9,5%.

Отвечая на вопрос, достаточно ли дипломатических и оборонных усилий прилагают украинские власти для предотвращения полномасштабного российского вторжения, 56,5% респондентов ответили отрицательно, 29,2% положительно и 14,3% затруднились с ответом.

При этом 53,1% опрошенных считают, что в случае полномасштабного российского вторжения президент Украины Владимир Зеленский не будет способен эффективно сработать как Верховный главнокомандующий и организовать оборону страны. 31,9% выразили уверенность, что он будет способен, 15,1% затруднились ответить.

Опрос проводился методом телефонного интервью на всей территории Украины за исключением временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей среди 1205 респондентов. Максимальная ошибка выборки не превышает 3,4%.